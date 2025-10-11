¿De qué murió Diane Keaton? La famosa actriz fallecida hoy

Estados Unidos.

La actriz, guionista, productora y fotógrafa estadounidense, Diane Keaton, fallecida hoy a los 79 años, una de las estrellas más queridas de Hollywood, y aunque no se ha revelado la causa de su muerte, el año pasado dio un entrevista donde habló de su lucha contra el cáncer.

Keaton reveló a Los Angeles Times que tuvo una experiencia que le cambió la vida años antes de que su carrera como actriz despegara.

Lidió con el cáncer de piel de forma intermitente durante varios años, y no fue hasta los 40 que realizó los cambios necesarios en su estilo de vida para reducir significativamente su riesgo de cáncer.

“Recuerdo que mi tía Martha tenía un cáncer de piel tan grave que le extirparon la nariz. Mi padre tenía cáncer de piel basal, y mi hermano también. Es complicado con este tipo de cáncer de piel”, declaró.

Fuera de la pantalla, Keaton, que era madre de dos hijos al adoptar a Dexter y Duke, en 1996 y 2001, respectivamente, tuvo que lidiar con su propio cáncer de piel. “Es una historia familiar”, dijo, destacando cómo el cáncer de piel ha afectado a varios miembros de su familia.

Le diagnosticaron carcinoma basocelular cuando tenía tan solo 21 años. El carcinoma basocelular es el tipo más común de cáncer de piel y es altamente curable. Puede causar la formación de un bulto, protuberancia o lesión en la capa externa de la piel expuesta a mucha luz solar.

Keaton también lidió con el carcinoma de células escamosas, que es otro tipo común de cáncer de piel que es altamente tratable si se detecta a tiempo.

“Cuando tenía veintitantos, no le prestaba mucha atención a proteger mi piel. No investigaba y no me importaba, y eso fue una tontería porque me ha perseguido toda mi vida adulta, incluso recientemente. No empecé a usar protector solar hasta los cuarenta”, admitió Keaton.

A pesar de su rechazo inicial a la seguridad de la piel, fue una firme defensora del uso de protector solar para protegerse contra los rayos solares dañinos que contribuyen al cáncer de piel.

"Tienes que ponerte protector solar. Eso es lo que yo hago; lo llevo en el bolsillo", dijo Keaton.

Aunque la familia de la actriz no ha revelado su causa de muerte, se sabe que el cáncer fue algo con lo que lidió más de 50 años de su vida, por lo que se cree que volvió a padecerlo.