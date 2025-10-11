Muere la reconocida actriz Diane Keaton

Estados Unidos

Diane Keaton ha fallecido. Tenía 79 años.

La revista People confirmó que la legendaria actriz falleció en California. No hay más detalles disponibles por el momento, y sus seres queridos han solicitado privacidad, según un portavoz de la familia.

Keaton saltó a la fama en la década de 1970 gracias a su papel en las películas de "El Padrino" y sus colaboraciones con el director Woody Allen. Ganó un Óscar a la Mejor Actriz por "Annie Hall" (1977). Su dilatada carrera incluyó películas como "El Club de las Primeras Esposas", múltiples colaboraciones con la directora Nancy Meyers y la franquicia "El Club del Libro".

La actriz nació en Los Ángeles en 1946 como Diane Hall y era la mayor de cuatro hijos. Su padre era ingeniero civil, mientras que su madre se quedaba en casa.

Aun así, Keaton creía que su madre soñaba con algo más grande. "En el fondo de su corazón, probablemente quería ser artista", declaró la actriz a PEOPLE en 2004. "Cantaba. Tocaba el piano. Era hermosa. Era mi defensora".

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

TRAYECTORIA

Keaton actuó en obras de teatro en la escuela secundaria y, tras graduarse en 1964, estudió arte dramático en la universidad. Pero pronto abandonó la escuela y se mudó a Nueva York para intentar abrirse camino en el teatro. Adoptó el apellido de soltera de su madre, Keaton, como nombre profesional, porque ya existía una Diane Hall registrada en Actors' Equity.

En 1968, Keaton fue elegida para la obra de Broadway "Hair" como suplente de Sheila. En 2017, Keaton declaró a PEOPLE que sufrió bulimia durante esa época después de que el director del espectáculo le dijera que necesitaba bajar de peso, aunque no lo culpaba de su enfermedad. "Créeme, tenía que ver con una necesidad excesiva de más. Demasiado. Era una enfermedad mental", dijo.

"Me convertí en una experta en ocultarme. Ocultar cualquier prueba... ¿cómo te aseguras de que nadie lo sepa? Vives un estilo de vida muy extraño. Estás viviendo una mentira", explicó sobre su enfermedad. Finalmente se recuperó gracias a la terapia, pero dijo que la bulimia también le impidió disfrutar de su tiempo en Broadway.

Después, Keaton protagonizó la obra de Allen en Broadway, Play It Again, Sam, que se estrenó en 1969. Recibió una nominación al Tony por el papel.

ADEMÁS

Su debut cinematográfico fue en la década de 1970 con "Amantes y otros extraños", pero su gran oportunidad llegó cuando Francis Ford Coppola la eligió para interpretar a Kay Adams, la novia de Michael Corleone (Al Pacino) en El Padrino, estrenada en 1972.

La película estaba basada en la novela de Mario Puzo, pero Keaton no leyó el bestseller antes de su audición y no sabía realmente de qué trataba. "Creo que lo más amable que alguien ha hecho por mí... es que me eligieron para El Padrino y ni siquiera lo leí. No sabía nada", declaró a PEOPLE en 2022. "Simplemente iba por ahí haciendo audiciones. Creo que fue increíble. Y luego tuve que leer el libro".

La película fue un éxito rotundo y ganó el Oscar a la Mejor Película. Keaton repitió su papel en El Padrino II de 1974, que también fue un éxito y ganó el Oscar a la Mejor Película. Regresó en 1990 para "El Padrino III", su última película.

Keaton también continuó colaborando con Allen, apareciendo en la versión cinematográfica de "Tócala otra vez, Sam", estrenada en 1972, en "Sleeper" de 1973 y en "Love and Death" de 1975. A pesar de su éxito inicial, las inseguridades de Keaton seguían atormentándola, y nunca veía sus propias películas. "Simplemente no me gusta cómo me veo ni cómo hablo", declaró a la revista People en 1975.

En 1977, Keaton protagonizó "Annie Hall", de Allen, como el personaje principal. Ganó el Oscar a la Mejor Actriz por este papel. El vestuario de Annie imitaba al de Keaton, lleno de ropa masculina, chalecos y pantalones estructurados, y la película consolidó el lugar de la actriz como ícono de estilo.