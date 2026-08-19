Captan a Brian Hickerson por primera vez desde la muerte de Hayden Panettiere

Estados Unidos.

Brian Hickerson, el problemático novio de Hayden Panettiere, fue visto por primera vez desde la trágica muerte de la actriz, el pasado domingo. El también actor fue fotografiado subiendo a un auto con su hermano, Zach, en Greenville, Carolina del Sur, este miércoles por la tarde. El hombre pasó desapercibido, con gafas de sol, gorra, camiseta blanca y sudadera. El sitio de entretenimiento Page Six confirmó que Hickerson se alojaba en casa de su abuela tras la muerte de Panettiere. El miércoles por la mañana, agentes de policía llegaron a la casa para "comprobar el estado de salud de Brian y Zach", alrededor de las 8:20 a. m. (hora local), pero no obtuvieron respuesta. Aproximadamente una hora y media después, los agentes regresaron y se dirigieron a la parte trasera de la casa, donde permanecieron durante 10 minutos antes de marcharse. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse LEA: Madre de Hayden Panettiere rompe el silencio tras la muerte de su hija

Reconciliación Una fuente cercana reveló en exclusiva a Page Six que Panettiere, de 36 años, y Hickerson se habían reencontrado dos semanas antes de su fallecimiento. Los exnovios volaron de Los Ángeles a Carolina del Sur el día antes de la muerte de la estrella de "Bring It On". Una fuente dijo a Page Six que "Brian siempre encontraba la manera de volver a la vida de Hayden como 'amigo'". El informante también calificó a Brian Hickerson de "mala influencia" y "un verdadero cretino", y añadió que los amigos más cercanos de Panettiere estaban "siempre preocupados" cuando ellos estaban juntos.

La pareja comenzó a salir en 2018, y su relación estuvo marcada por la violencia doméstica. Hickerson fue arrestado por primera vez en mayo de 2019. En ese momento, se declaró inocente y los cargos fueron retirados. Sin embargo, la violencia doméstica se repitió, ya que Hickerson fue arrestado nuevamente por dos incidentes distintos en diciembre de 2019 y enero de 2020. En aquel entonces, los fiscales de Los Ángeles acusaron a Brian Hickerson de agredir a Hayden Panettiere en el piso y en las escaleras de un garaje. ADEMÁS: Emma Roberts se despide de Hayden Panettiere: "Mi dulce amiga" Hickerson también fue arrestado en febrero de 2020 por supuestamente golpear a Panettiere en la cara. En julio de ese año, los fiscales presentaron ocho cargos contra Hickerson, acusándolo de varios delitos graves de agresión con arma mortal, agresión física y lesiones corporales. Se declaró culpable de dos cargos de lesiones a su cónyuge o pareja, y los demás fueron desestimados. Como resultado, Hickerson recibió 45 días de cárcel, cuatro años de libertad condicional, se le ordenó asistir a clases sobre violencia doméstica y se le impuso una orden de protección de cinco años. Un juez denegó a principios de este mes una solicitud para reducir sus cargos anteriores. La última vez que se vio a Hickerson y Panettiere juntos fue en marzo, cuando fueron fotografiados en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.