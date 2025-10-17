¡El futuro es hoy! Abren campus para formar 'influencers'

Brasil

Brasil acaba de abrir su primer campus para formar a 'influencers' con mentalidad empresarial. Es la escuela más grande del mundo de este tipo, según sus creadores. Tiene 14.000 metros cuadrados, unos 200 estudios y hasta una playa artificial. Por fuera es un gigantesco almacén pintado de negro, por dentro un laberinto de escenarios con decenas de arcos LED para grabar videos, pódcast, sesiones de videojuegos y hacer directos en redes sociales.

Hasta el baño está pensado para "crear contenido". El de mujeres es de azulejos rosa chicle, cercado de espejos, con dos sillones de colores y tres cuadros estilo pop art de Marilyn Monroe, Tina Turner y Carmen Miranda. La 'Community Creators Academy' está en la ciudad de São Paulo, cerca del principal mercado mayorista de Brasil. Empezó a recibir a sus primeros alumnos en agosto y ya tiene unos 400. Para estudiar aquí, como en cualquier universidad, hay que superar un proceso selectivo.

Cursos con precios elevados Ofrece cuatro cursos, aunque tiene en desarrollo otros seis. Hay desde cursos en línea por 3.000 reales (550 dólares) hasta mentorías semestrales por 35.000 reales (6.500 dólares). También hay becas. "Todo aquí está centrado en generar contenido. Hoy saber crear contenido es como el inglés", dice a EFE Fabio Duarte, fundador y CEO del centro, mientras pasea por las instalaciones del complejo. El espacio es tan grande que dentro tienen un carro de golf y hay gente que va en monopatín. Duarte tiene 45 años y ha dedicado la mitad de su vida a trabajar en el mercado de entretenimiento y publicidad. Junto con su hermano fundó la Agência California, que atiende a gigantes como YouTube o Disney. Hace cuatro años gestaron la idea de una escuela para profesionalizar a 'youtubers', 'tiktokers', 'instagramers' y 'streamers' a fin de "escalar y monetizar de verdad su influencia". Para ello se aliaron con Ânima Educação, dueña de las universidades privadas Anhembi Morumbi y São Judas. Al proyecto también se han unido marcas como Universal Music, Samsung, YouTube, Instagram, Natura y Uber, entre otras. Duarte explica que no pretenden enseñar a "viralizar", sino a desarrollar "carreras sólidas". "Entender a la audiencia es más importante que tener seguidores", sostiene.