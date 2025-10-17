Colombia domina los estrenos musicales: Dangond, Yatra, Kapo, Ryan Castro y más

Miami

Los estrenos musicales de esta semana destacan por el talento colombiano. Silvestre Dangond y Sebastián Yatra lanzaron su primera colaboración, Una vaina bien; sus compatriotas Kapo y Ryan Castro estrenaron el videoclip de su éxito viral Dónde; y Maluma presentó un nuevo sencillo junto al venezolano Maisak. Asimismo, los artistas urbanos El Malilla y Kaydy Cain unieron las culturas mexicana y española; el colombiano DIA adelantó su próximo álbum con la participación del chileno Polimá Westcoast; y el mexicano Carlos Rivera recordó a las Almas inolvidables que han marcado su vida. También, la artista dominicana-estadounidense María Isabel regresó a la música tras dos años, el español pablopablo compartió su más reciente sencillo, y los mexicanos Matisse y Cristian Castro se reencontraron una década después de su primera colaboración.

Silvestre Dangond y Sebastián Yatra lanzan su primer tema juntos

Las estrellas colombianas fusionaron el vallenato moderno de Dangond con el pop romántico de Yatra en Una vaina bien, un tema sobre los amores que transforman la vida. La canción se suma a la lista de colaboraciones de Dangond con figuras como Fonseca (La indiferencia), Carín León (Cosas sencillas) y Emilia (Vestido rojo). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Kapo y Ryan Castro presentan el videoclip de Dónde

Los artistas colombianos compartieron el video oficial de Dónde, uno de los sencillos más virales de 2025. El tema combina ritmos de reggae, afrobeat y música urbana, ambientado en un edificio lleno de mujeres de distintas etnias y banderas, en una celebración de la diversidad y la sensualidad femenina. Dónde forma parte del álbum Por si alguien nos escucha, de Kapo.

Maluma y Maisak lanzan Un polvito +, su nuevo perreo intenso

El ícono colombiano Maluma estrenó Un polvito + junto al venezolano Maisak, uno de los primeros artistas de su sello Royalty Records. La canción mezcla reguetón y perreo, y narra la historia de una pareja atrapada en una dinámica emocional compleja.

El Malilla y Kaydy Cain unen a México y España

El mexicano El Malilla y el español Kaydy Cain se unieron en Pero no, un tema que refleja la intensidad de un amor posesivo y adictivo, inspirado en sus vivencias personales dentro de la escena urbana.

DIA y Polimá Westcoast presentan Aguanta

El colombiano DIA lanzó Aguanta junto al chileno Polimá Westcoast, una fusión de reguetón, R&B y trap que anticipa el álbum que el artista colombiano publicará a finales de año.

Carlos Rivera recuerda a las Almas de su vida

El cantante mexicano Carlos Rivera estrenó Almas, una balada compuesta junto a José Luis Roma, integrante del dúo Río Roma. La canción rinde homenaje a personas que han dejado huella en su vida y formará parte de su próximo EP, Vida.

María Isabel vuelve con Bien bien tras dos años

La artista dominicana-estadounidense María Isabel presentó Bien bien, su primer lanzamiento en dos años. Producido por El Guincho, ganador de cinco Latin Grammy, el tema mezcla influencias de R&B con melodías suaves que destacan su voz y sus raíces dominicanas.

Pablopablo explora la vulnerabilidad en Contigo

El cantante español Pablopablo, hijo del uruguayo Jorge Drexler, lanzó Contigo, acompañado de un videoclip grabado en Central Park, Nueva York, durante su primera gira por Estados Unidos. La canción aborda la entrega y la vulnerabilidad frente a un nuevo amor.

Matisse y Cristian Castro se reúnen diez años después