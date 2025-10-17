Britney Spears lanza Scary, joya oculta de la era Femme Fatale

Después de más de una década de espera, Britney Spears sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento oficial de Scary en todas las plataformas digitales.El tema, considerado una joya oculta de la era Femme Fatale, estuvo disponible únicamente en la edición deluxe japonesa del álbum lanzado en marzo de 2011.
Un regreso perfecto para la temporada de Halloween
Scary llega justo a tiempo para el mes más espeluznante del año. Con una producción envolvente y una interpretación vocal seductora, la canción encaja perfectamente en el espíritu de Halloween.
Compuesta por la propia Spears, el tema ha sido durante años objeto de culto entre los integrantes del Britney Army, quienes celebran su llegada a las plataformas de streaming como una victoria largamente esperada.
Femme Fatale: una era dorada del pop
El álbum Femme Fatale marcó un hito en la carrera de Britney Spears. Debutó en el número uno en países como Canadá, Australia y Rusia, y se convirtió en su sexto disco en alcanzar la cima del Billboard 200.
Incluyó tres sencillos que llegaron al Top 10 del Billboard Hot 100: Hold It Against Me, Till the World Ends e I Wanna Go, consolidando a Spears como una de las artistas pop más influyentes de su generación.
La gira mundial Femme Fatale Tour fue otro momento destacado en la trayectoria de la cantante. Recaudó más de 68 millones de dólares, posicionándose como la undécima gira más lucrativa de 2011.
Además, marcó su regreso a los conciertos televisados con un especial grabado en Toronto, disponible en formatos 2D y 3D.
Con su llegada a plataformas como Spotify, Apple Music y YouTube, Scary se incorpora oficialmente al catálogo global de Britney Spears.
Para muchos fans, este lanzamiento representa un viaje nostálgico a una de las etapas más vibrantes de la llamada princesa del pop, símbolo de una generación que sigue celebrando su legado musical.