Britney Spears lanza Scary, joya oculta de la era Femme Fatale

EUA

Después de más de una década de espera, Britney Spears sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento oficial de Scary en todas las plataformas digitales.El tema, considerado una joya oculta de la era Femme Fatale, estuvo disponible únicamente en la edición deluxe japonesa del álbum lanzado en marzo de 2011.

Un regreso perfecto para la temporada de Halloween

Scary llega justo a tiempo para el mes más espeluznante del año. Con una producción envolvente y una interpretación vocal seductora, la canción encaja perfectamente en el espíritu de Halloween.

Compuesta por la propia Spears, el tema ha sido durante años objeto de culto entre los integrantes del Britney Army, quienes celebran su llegada a las plataformas de streaming como una victoria largamente esperada.