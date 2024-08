Ben Affleck revela en documental sus problemas con JLO

Ben Affleck insinuó problemas en el paraíso cuando apareció en el documental “La mayor historia de amor jamás contada” de su ahora ex esposa Jennifer López.

Cuando se estrenó en febrero el documental de Prime Video que acompaña al noveno álbum de estudio de López, [This Is Me... Now[, los fans no tardaron en comentar la característica mirada desganada de Affleck. La característica expresión facial del actor pareció volverse aún más vidriosa cuando López, de 55 años, mostraba cartas de amor reales que Affleck le había escrito.

“Un día fui a la casa y ella me dijo: ‘Vienen músicos, este gran productor Rogét [Chahayed] , bla, bla, bla’. Entonces fui y allí estaba el libro que le había regalado”, recordó Affleck, de 52 años. “Ella me dijo: ‘He estado leyendo, este es el tipo de inspiración, les he estado mostrando el libro’. Yo le dije: ‘¿Les has estado mostrando a todos los músicos todas esas cartas?’. Y ellos me dijeron: ‘Sí, te llamamos Pen Affleck’. Y yo les dije: ‘Oh, Dios mío’”.

La reacción aparentemente horrorizada de Affleck ante toda la debacle pareció hacer que los altibajos en su relación fueran menos sorprendentes.

Los fanáticos han estado recuperando las citas de Affleck de “La historia de amor más grande jamás contada” desde que se conoció la noticia de que López solicitó el divorcio el martes 20 de agosto, después de dos años de matrimonio.

La fecha de presentación de la demanda de divorcio se produjo exactamente dos años después de la celebración de su boda en Georgia en agosto de 2022, un mes después de que se casaron en Las Vegas.

Otros momentos reveladores de “La mayor historia de amor jamás contada” incluyen a López reconociendo que Affleck no se sentía “muy cómodo” al divulgar detalles sobre su relación en un nivel tan público.

“Él me ama, sabe que soy una artista y me va a apoyar en todo lo que pueda porque sabe que no puede impedirme que haga la música que hice y que escriba las palabras que escribí”, dijo. “Pero eso no significa que se sienta cómodo siendo la musa”.