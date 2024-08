Elliot Page recibe ataques desde su transición: “Me insultan todo el tiempo”

Elliot Page está muy “cómodo y feliz” desde su transición.

El actor de 37 años salió del armario como transgénero en 2020 y asegura que sus amigos y seres queridos notaron al instante lo “diferente” que es en sí mismo.

Así lo dijo a Metro.co.uk: “Fue instantáneo. Sólo aumenta, para ser honesto, cuanto más [avanzo]. Por lo general, una de las primeras cosas que me dice la gente es, básicamente, que estoy muy diferente en términos de comodidad, felicidad, presencia y todas esas cosas”.

El actor de ‘Close to You’ reveló hace poco que “todo el tiempo” le insultan, pero no permite que eso le moleste.

Durante una entrevista con el periódico The Guardian, señaló: “Me insultan todo el tiempo y no me importa, a menos que alguien intente ser malo”.

Elliot interpreta a un hombre trans en su nueva película ‘Close to You’ y el personaje corrige a su madre en la pantalla cuando se equivoca de género, y el actor insiste en que no tendría la misma reacción en la vida real.

Lo explica: “Quiero ser claro: no la corregiría como yo. Le diría: No pasa nada. Vamos a pasar página. Lleva un segundo’. Pero, ya sabes, yo no soy yo. Soy [el personaje] Sam aquí. Y ese momento fue tan perfecto porque eso es lo que pasa”.