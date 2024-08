Sigourney Weaver se unirá a The Mandalorian

La icónica actriz Sigourney Weaver conocida por sus papeles en Alien, Avatar y Ghostbusters ha anunciado que forma parte oficialmente del elenco de la película The Mandalorian y Grogu. .

En una entrevista con Deadline para celebrar su Premio a la Trayectoria en el Festival de cine de Venecia, Weaver confirmó que su próxima película será The Mandalorian y Grogu.

Weaver le dijo a Deadline que filmará el proyecto antes de hacer su debut en el West End en The Tempest , que comienza las vistas previas el 7 de diciembre.

“Conocí a Grogu por primera vez el otro día”, agregó. Más allá de confirmar que estará en la película, Weaver se mantuvo callada sobre qué implica exactamente su papel y le dijo a Deadline que “no puedo decir mucho al respecto en este momento, pero es divertido rebotar entre todos estos universos diferentes”.

El fichaje de Weaver es una gran noticia por dos razones. La más obvia es que es una gran adquisición, teniendo en cuenta su increíble filmografía y su capacidad para convertir casi cualquier papel en un icono.

La segunda razón es que se trata de la primera noticia oficial de casting para The Mandalorian y Grogu. Ni siquiera Pedro Pascal, que interpreta a The Mandalorian en la serie de Disney+, ha confirmado su regreso, aunque parece una conclusión inevitable.

Así que hasta la fecha, Weaver y el director Jon Favreau son realmente las únicas dos personas que sabemos con certeza que están implicadas. Con suerte, a medida que se acerque la fase de rodaje, saldrán a la luz más noticias sobre el reparto, incluidas posibles apariciones de regreso de los muchos cameos que han aparecido anteriormente en la serie, como Ashoka o Bo-Katan.

El estreno de The Mandalorian and Grogu está previsto para el 22 de mayo de 2026 y será la primera película de Star Wars desde Rise of Skywalker de 2019.