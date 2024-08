Jenna Ortega habla de su relación con Johnny Depp

Jenna Ortega sigue desconcertada por un rumor en particular, y una vez más lo está desmintiendo.

La estrella de “Wednesday” o “Merlina” se volvió viral el verano pasado después de que la cuenta de chismes de celebridades Deux Moi informara falsamente que ella y el actor Johnny Depp, de 61 años, fueron vistos en una cita. Si bien ambas partes lo negaron de inmediato, el rumor aún desconcierta a Ortega.

“Es una locura para mí”, dijo la actriz de 21 años a BuzzFeed, la empresa matriz de HuffPost, en una entrevista llena de cachorros el lunes.

“Estaba en el set con Richard E. Grant, y él se me acercó y simplemente me dijo: ‘Ah, ¿entonces tú y Johnny?’”, explicó Ortega, refiriéndose a su próxima colaboración en “Death of a Unicorn”.

“Y me reí porque yo... no conozco a esa persona”.

Ortega ha sido actriz profesional durante más de una década, pero consiguió su papel decisivo en la serie gótica de Netflix “Wednesday”, que fue producida y parcialmente dirigida por Tim Burton, cuya película de 1990 “Edward Scissorhands” ayudó a convertir a Depp en una estrella.

Esos pocos grados de separación, y la diferencia de edad de 23 años entre Depp y su ex Amber Heard, presumiblemente hicieron que el rumor de Deux Moi fuera más creíble. Además, se habló de que Depp protagonizaría junto a Ortega “Beetlejuice, Beetlejuice”. Pero los portavoces de Depp respondieron al chisme casi inmediatamente después de que se volviera viral en 2023.

“El señor Depp no tiene ninguna relación personal o profesional con la señora Ortega”, dijo un representante del actor a NME en agosto pasado. “Nunca la conoció ni habló con ella. No está involucrado en ningún proyecto con ella, ni tiene la intención de estarlo”.