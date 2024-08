Jenna Ortega no dudó en unirse al reparto de ‘Beetlejuice Beetlejuice’.

La actriz de 21 años compartió créditos en la nueva cinta con actores de la talla de Michael Keaton, Winona Ryder y Catherine O’Hara, y disfrutó de la experiencia de reencontrarse con el director de ‘Wednesday’, Tim Burton.

Jenna, que interpreta a Wednesday Addams en la exitosa serie de Netflix, dijo a ‘Extra’: “Tim me despistó. Fue en Malibú (California) ... estábamos hablando de ‘Wednesday’, y me dio el guión de ‘Beetlejuice’. Yo dije: ‘Oh, vale, bien, bien, genial. Muchas gracias’. Me fui. Me metí en el auto, paré a los diez minutos en el arcén de la autopista de la costa del Pacífico... Lo leí entero”.

Jenna supo de inmediato que quería unirse al proyecto.

Por su parte, Michael Keaton, coprotagonista de Jenna en ‘Beetlejuice Beetlejuice’, se deshizo recientemente en elogios hacia la actriz, describiéndola como un talento “realmente especial”.

El actor, de 72 años, indicó que le encantó la experiencia de trabajar con Jenna en la nueva producción. En declaraciones a ‘Entertainment Tonight’, Michael, que protagonizó la película original ‘Beetlejuice’ en 1988, dijo: “Oh, ella es buena, simplemente lo tiene, ¿sabes? Tiene el tono. Apareció e inmediatamente supo cuál era el tono. Lo hizo muy natural. Es realmente especial”.

La nueva película, que estrena en los cines de Honduras el próximo 5 de septiembre, cuenta con un reparto repleto de estrellas, como Monica Bellucci y Willem Dafoe. Metrocinemas, Cinemark y Cinepolis inician este 22 de agosto con la preventa de entradas.

Michael se mostró inicialmente “indeciso y cauteloso” ante la idea de hacer otra película de ‘Beetlejuice’, pero finalmente disfrutó mucho de la experiencia de trabajar con sus coprotagonistas. Así lo indicó a la revista PEOPLE: “Es lo más divertido que he hecho en el set en mucho tiempo”.