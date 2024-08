Ricky Martin tiene que lidiar con las críticas de sus hijos.

El cantante, de 52 años, tiene a los gemelos Matteo y Valentino, de 16, así como a Lucía, de cinco, y a Renn, de cuatro, y explicó que, aunque fue “bonito” cuando sus dos hijos mayores se enteraron de que era famoso tras no dejarles verle en el escenario durante sus primeros años, ahora no tienen reparos en ofrecer sus sinceras opiniones sobre sus actuaciones.

Durante una emisión del programa ‘The Kelly Clarkson Show’, explicó: “Tengo cuatro hijos, y tengo dos gemelos de 15 años. Siempre han viajado conmigo, estudian en casa. Y cuando tenían como cinco o seis años, les permití subir al escenario. A mí me parecía demasiado sobreestimulante, así que siempre me veían desde detrás del escenario. Esa vez se pusieron delante del escenario y, cuando regresaron, me dijeron: ‘Ah, ya entendimos, papá, ¡eres Ricky Martin! Fue tan bonito... ¡Eres Ricky Martin! Pero ahora es: ‘Da igual, papá, lo hiciste mal, tienes que volver a hacerlo’”.

El cantante de ‘She Bangs’, que tuvo a todos sus hijos por gestación subrogada, bromeó diciendo que ahora todo es una “historia diferente” entre él y ellos, que a menudo le dicen que “podría haberlo hecho mejor” después de una actuación, pero que prefiere que sean sinceros a que le digan mentiras piadosas para hacerle sentir mejor.

Dijo: “Ahora, ¡es otra historia! Son muy específicos, te lo dicen, son como: ‘Mm, papá, podrías haberlo hecho mejor’. Pero son muy buenos, son muy buenos chicos. Los quiero, y quiero que sean honestos. Eso es lo importante, ¿verdad? Ser puros, transparentes”.