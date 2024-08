Jenna Ortega revela por qué eliminó su cuenta en Twitter

Como muchos han descubierto en los últimos años, ser una estrella infantil no es todo lo bueno que parece. Hollywood tiene muchas trampas en las que puede caer incluso el talento adulto, por lo que tener que atravesar este entorno traicionero siendo preadolescente o más joven no es la hazaña más fácil.

Si a esto le sumamos el odio en línea que ha permeado la industria del entretenimiento en las últimas décadas, podemos imaginar el milagro que supone que la estrella en ascenso de 21 años Jenna Ortega haya salido relativamente ilesa de esta situación.

En una entrevista reciente con The New York Times, Jenna Ortega habló sobre los mensajes directos inapropiados que le enviaban cuando tenía 12 años y sobre las imágenes pornográficas de ella misma generadas por inteligencia artificial.

“Odio la IA, pero la cuestión es la siguiente: la IA podría utilizarse para cosas increíbles. Creo que el otro día vi algo en el que decían que la inteligencia artificial era capaz de detectar el cáncer de mama cuatro años antes de que progresara. Es hermoso. Dejémoslo así”, dijo Ortega. “¿Me gustó tener 14 años y crear una cuenta de Twitter porque se suponía que debía hacerlo y ver contenido sucio editado de mí cuando era una niña? No. Es aterrador. Es corrupto. Está mal”.

Cuando se le pidió que aclarara más, Jenna Ortega dijo: “Uno de los primeros mensajes directos que abrí cuando tenía 12 años fue una foto no solicitada de los genitales de un hombre, y eso fue solo el comienzo de lo que vendría”.

La estrella de “Wednesday” continuó explicando que solía tener una cuenta de Twitter porque se esperaba que lo hiciera como una forma de construir su “imagen”, pero que la afluencia de “imágenes absurdas” se disparó con su estrellato en ascenso, lo que la obligó a eliminarla.

“Fue repugnante y me hizo sentir mal. Me hizo sentir incómoda”, dijo Ortega a The New York Times. “De todos modos, por eso lo borré, porque no podía decir nada sin ver algo así. Entonces, un día, me desperté y pensé: ‘Oh, ya no necesito esto’. Así que lo dejé”.

Próximamente se podrá ver a Ortega en la próxima secuela “Beetlejuice Beetlejuice”, dirigida por el director de “Wednesday” o Merlina en español, Tim Burton y coprotagonizada por los miembros del elenco original Michael Keaton, Winona Ryder y Catherine O’Hara, así como por los recién llegados Justin Theroux, Willem Dafoe y Monica Bellucci.