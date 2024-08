Ben Affleck no acudirá al estreno de su película para evitar ver a JLo

Ben Affleck no acudirá al estreno de su nueva película para evitar reencontrarse en la alfombra roja con Jennifer López, de la que está separado.

La cantante ha protagonizado la cinta ‘Unstoppable’, que fue producida por Ben y debutará en el próximo Festival Internacional de Cine de Toronto en Canadá el próximo mes, por lo que el actor no asistirá a la alfombra roja para evitar un encuentro público potencialmente incómodo con su separada esposa.

Una fuente indicó a la columna Page Six del New York Post que Jennifer López asistirá a la proyección el 6 de septiembre, pero Ben ha decidido no asistir.

Las estrellas de Hollywood se separaron en abril después de casi dos años de matrimonio, pero mantuvieron su ruptura en secreto hasta que Jennifer presentó los documentos judiciales el 20 de agosto - la fecha de su segundo aniversario de boda - confirmando que la relación había terminado.

LEA: Ben Affleck podría pedir 80 millones de dólares a Jennifer López

Anteriormente, el Daily Mail sugirió que los jefes de la película presionaron a la pareja para que apareciera junta en el festival de cine para dar a ‘Unstoppable’ un impulso publicitario.

Una fuente declaró a la publicación: “Ciertos productores están presionando para que los dos aparezcan juntos en el estreno en Toronto para crear expectación sobre la película”.