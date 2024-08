Stephanie Cam: “Honduras, aunque he crecido distanciada de ti, te he amado y admirado”

Stephanie Cam, Miss Honduras Universo 2024, compartió unas emotivas palabras con sus seguidores de Instagram luego de su triunfo el pasado jueves 22 de agosto.

La modelo de 31 años expresó su amor por Honduras, y dijo que a pesar de vivir lejos durante varios años, su familia se ha encargado de sembrar ese cariño y admiración por la nación catracha.

“Honduras de mi corazón, aunque he crecido distanciada de ti, te he soñado, amado y admirado. Aunque haya estado a kilómetros de distancia, me has acompañado toda mi vida, porque tu historia, esencia y cultura fueron transmitidas por mi abuela y mi madre, y gracias a eso, soy lo que soy hoy en día”, escribió Stephanie Cam en su perfil de Instagram, donde ya cuenta con más de 62 mil seguidores.

“Hoy me siento regocijada de no sólo llevarte en mi corazón, sino de representarte en el universo. Hoy empiezo un viaje que he soñado desde que era una niña “ El ayudar a los demás y ser una voz para quienes la necesita”, agregó la reina de belleza, quien tiene herencia hondureña por parte de su familia materna.