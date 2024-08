Karely Ruiz sorprende a sus fans al revelar su embarazo

“El día que me enteré de tu llegada fue el día más feliz de mi vida, es algo que he deseado tanto y gracias a Dios me lo cumplió”, con esas palabras y una imagen luciendo su pancita en crecimiento, la influencer mexicana Karely Ruiz anunció en redes sociales su primer embarazo.

“No tengo palabras para describir todo lo que siento, estoy muy feliz por esta nueva etapa y daré lo mejor de mí. ¡Te cuidaré y te amaré por siempre!”, prosiguió la modelo de la página azul, recibiendo cientos de mensajes de felicitaciones de sus casi 2.4 millones de seguidores en su cuenta de respaldo en Instagram @karelyruiz.of (Actualmente su cuenta oficial está desactivada).