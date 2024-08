Iggy Azalea cree que la industria musical está llena de “haters”.

La estrella del rap, de 34 años, ha invertido su dinero en el mercado de las criptomonedas en los últimos tiempos, y afirma que hay algunas fuertes similitudes entre las dos industrias.

A través de su cuenta en X, la cantante indicó: “Fui hecha para este espacio”.

Posteriormente, la intérprete de ‘Fancy’ señaló que ambas industrias tienen mucho en común.

Iggy, que nació en Australia, pero se trasladó a Estados Unidos durante su adolescencia para cumplir sus sueños musicales, escribió en la plataforma de microblogging: “Dominación masculina, haters por todas partes, hipercompetitivo y caro. Suena igual que la industria musical”.

A principios de este mes, Iggy reveló las claves de sus éxitos empresariales.

La rapera, que tiene inversiones en los sectores de la tecnología y las telecomunicaciones, declaró a la revista Inc: “Crecer como artista y empresaria siempre es un reto y puede dar miedo, pero también es una parte tan necesaria de la vida”.

Iggy cree que, en última instancia, es importante ver los retos como “oportunidades”.

A la pregunta de qué consejo daría a los aspirantes a empresarios, la cantante respondió: “Mantente fiel a tu visión y no tengas miedo de pensar con originalidad. Acepta los retos y considéralos oportunidades”.

Es más, Iggy cree que siempre ha tenido un enfoque emprendedor de la vida.

La rubia, que publicó su último álbum, ‘The End of an Era’, en 2021, reflexionó: “Creo que siempre he sido una emprendedora de corazón, incluso en mi carrera musical. Siempre me he ocupado tanto de la parte empresarial como de la creativa. Veo la creatividad y los negocios como dos caras de la misma moneda, y el objetivo es que se nutran mutuamente. En el fondo, la innovación empresarial es otro canal de creatividad”.