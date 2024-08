Ben Affleck podría pedir 80 millones de dólares a Jennifer López

“ Sin un acuerdo prenupcial , que es un acuerdo prematrimonial mediante el cual las partes prometen dividir sus bienes de una determinada manera, todas las ganancias obtenidas durante el matrimonio podrían considerarse ‘propiedad conyugal’ o ‘propiedad comunitaria’ , y cada parte tendría una participación del 50-50 en ellas”, comentó en entrevista con The US Sun.

Durante el matrimonio, Ben Affleck protagonizó películas como Air e Hypnotic mientras que produjo The Instigators y terminó de filmar The Accountant 2, recaudando grandes cantidades de dinero, sin embargo, Andrew recomendó que alguien con gran patrimonio neto consulte un abogado antes de tomar medidas.

“Por último, Jennifer tiene una famosa colección de autos: si el valor de alguno de estos vehículos aumentó en los últimos dos años, Ben tiene derecho a la mitad del valor aumentado. Si la pareja está de acuerdo en todos los asuntos financieros, incluida la forma de dividir las ganancias de la venta de su casa de 60 millones de dólares, tal vez no sea necesario un abogado”, dijo a The US Sun.

Se rumoraba que la cantante vivía separada de Affleck y fue hasta que el mes pasado se anunció la venta de la casa de la pareja, valuada en 68 millones de dólares. Semanas después, JLo solicitó el divorcio el 20 de agosto, día del segundo aniversario de la cantante y Ben.

La solicitud fue recibida en el Tribunal Superior de Los Ángeles, donde la intérprete de “On the floor” acudió sin abogado y fijó como fecha de separación el 26 de abril de este año, reveló el medio TMZ.