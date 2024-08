Sabine Moussier es eliminada de “La Casa de los Famosos México”

Sabine Mussier es la quinta persona eliminada de “La Casa de los Famosos México”, recibiendo menos votos que Gala Montes, Arath de la Torre y Mario Bezares, quienes también estaban nominados.

La famosa actriz de telenovelas al salir les mandó un mensaje a sus compañeros del cuarto Tierra:

“Los amo, fue un honor cada día y minuto, se me parte el alma, pero también está que rebosa de emoción, no tienen idea la tranquilidad que se siente estar aquí afuera, los cocolazos vienen muy duros, respétense, no luchen como pirañas”..

Al inicio de la noche, Moussier confesó que en ocasiones pensó en rendirse debido al estrés: “Pensaba ‘ya no tengo nada que hacer aquí, ya me quiero ir’, pero también quiero demostrar que sí se puede, que hay bondad para cambiar las cosas”, comentó.

Galilea Montijo recibió en el foro a Sabine Mussier, quien compartió sus primeras impresiones luego de 36 días de encierro.