Natanael Cano le pide un beso a Belinda durante concierto

Fue entonces cuando le dio un largo abrazo con el que la dejó inmovilizada, hasta que ella misma se quitó y le exclamó: “¡No me dejas cantar Nata!” , un momento bastante incómodo creado por el cantante, quien estaba feliz de tener a la famosa rubia a su lado.

Durante el show, Belinda apareció de sorpresa en el escenario luciendo un look casual negro, pero con tacones y una gorra, fue ahí cuando ambos comenzaron a cantar su canción juntos, pero era Natanael quien se acercaba bastante a la cantante .

Luego de quitarse, Belinda siguió cantando y bailando, pero ese gesto no molestó a Natanael, quien al contrario, siguió buscando a Belinda durante toda la canción con una sonrisa en el rostro hasta que al final de la canción, volvió a abrazarla.

Fue entonces cuando Natanael Cano se animó a pedirle un beso a Belinda, quien regresó a dárselo en la mejilla, lo cual conquistó por completo al cantante de 23 años, quien dijo: “Sin comentarios ¡Me encantas Belinda! Ay no no!... me derrito”

Las reacciones de los internautas

La reacción de Belinda desató diversos comentarios en redes sociales, pues usuarios aseguraron que Natanael la incomodó al acercársele tanto, aunque no es una sorpresa que el cantante haya sido conquistado por la exnovia de Christian Nodal.

“Belinda la canta toda tranqui y el nata bien activo Jajajajajajaja”, “El nata bien p*do que hasta puso a Beli incómoda”, “Qué padre que haya gente que sí te valore chido como Nata a Beli”, “Le faltó decirle: ‘Andas p*dito ¿verdad?’”, “Estaban muy nerviosos los dos, “JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA el Nata bien enamorado y la Belinda de: ‘Ya suéltame’”.