La cantante Christina Aguilera se siente “frustrada” por la fama.

La estrella del pop, de 43 años, es conocida en todo el mundo desde que era muy joven, pero casi tres décadas después de comenzar su carrera musical asegura que la fama “nunca ha sido su objetivo” y que sólo quiere compartir “amor y creatividad” con su trabajo.

Así lo declaró a la revista Paper: “Tengo muy buen sentido del humor. Al fin y al cabo, no me tomo a mí misma y a la fama tan en serio. Estoy en esto por el amor y la creatividad, y por cómo puedo conectar y difundir mensajes. Pero en cuanto a la fama en sí, nunca ha sido mi objetivo. Esa es la parte más frustrante para mí: tener que dar más de mí cuando soy una persona tan reservada, especialmente en la era de las redes sociales. Todo el mundo quiere algo de ti”, dijo Aguilera.

La cantante de ‘Beautiful’, que apareció en ‘El club de Mickey Mouse’ a principios de los noventa junto a Britney Spears y Justin Timberlake antes de lanzar su carrera como cantante con ‘Genie in a Bottle’, en 1999, se dio cuenta muy desde muy joven que no podría “aspirar a la perfección total” y, de todos modos, no quiere parecer demasiado pulida.