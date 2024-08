JLo se siente ‘decepcionada y triste’ tras solicitar el divorcio a Ben Affleck

Jennifer es madre de los gemelos Max y Emme, de 16 años, con su ex marido Marc Anthony, y fue madrastra de los hijos de Ben y Jennifer Garner, Violet, de 18 años, Seraphina, de 15, y Samuel, de 12 años.

La cantante y actriz compuso un álbum entero -’This Is Me ... Now’, inspirado en su reavivada relación amorosa con Ben, e hizo una versión cinematográfica. Incluso habló efusivamente de su matrimonio unos meses antes de la fecha oficial de su separación, el 26 de abril de 2024.

Así lo dijo al diario Metro: “Escribí ‘This Is Me... Then’ cuando Ben y yo nos enamoramos hace veintitantos años. El destino quiso que volviéramos a encontrarnos. Y en el 20 aniversario de ‘This Is Me... Then’, anuncié que haría ‘This Is Me... Now’. Me inspiré en el milagro surrealista que había ocurrido. Que él volviera a mi vida y que los dos nos reuniéramos de una forma que nunca esperábamos fue la inspiración para entrar en el estudio. El álbum salió de mí. Fue algo orgánico y hermoso, pero sin duda se inspiró en esta increíble segunda oportunidad de amor real y verdadero”.