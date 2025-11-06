Carlos Zerón: "Construiremos el primer puente a desnivel en la López Arellano"

San Pedro Sula, Honduras.

Carlos Zerón, candidato a la alcaldía de Choloma por el Partido Nacional, centra su campaña en una agenda municipal de infraestructura, salud pública, generación de empleo y orden en la gestión de servicios básicos.

En la entrevista concedida al programa Hablemos de Política, conducida por la periodista Ana Reyes Mendoza de La Prensa, Zerón subrayó que “Choloma tiene un potencial enorme”. Como primera prioridad en su año inicial de gestión propone iniciar la construcción del primer puente a desnivel en el sector López Arellano, una obra que, según el candidato, aliviaría la congestión del bulevar principal y dinamizaría la conectividad con Puerto Cortés. Vinculado a esa apuesta por la infraestructura presentó un paquete de acciones para atraer inversión y recuperar empleos perdidos, incluyendo una ventanilla única para permisos y un plan para mejorar la oferta energética del municipio. Zerón abordó además temas que tocan la vida cotidiana, cuestionó la gestión actual del agua y la recolección de desechos, anunció la creación de controles en la empresa Aguas de Choloma y la construcción de un relleno sanitario moderno. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

También planteó la apertura de policlínicas en sectores prioritarios para atender la atención de servicios de salud que afecta a millas de familias. Defendió la profesionalización del aparato municipal, digitalización de trámites y seguimiento como vías para recuperar la confianza ciudadana y aumentar la recaudación responsable. “Me convertiré en alcalde de todos los cholomeños, no de un partido”, afirmó en la conversación, lo que marca su discurso público de gobernar con enfoque técnico y transversal.

Infraestructura y movilidad: pasos a desnivel y drenaje

Zerón puso la movilidad urbana como eje para desbloquear el potencial productivo de Choloma. Señaló que la ciudad sufre cuellos de botella, en especial en la López Arellano, y que la construcción de al menos dos pasos a desnivel es indispensable para descongestionar el acceso al puerto y los sectores industriales. Mencionó su cercanía con el aspirante presidencial Nasry "Tito" Asfura, con quien asegura mantener una coordinación permanente, y destacó su respaldo para gestionar recursos desde la Secretaría de Infraestructura. Asimismo, defendió la importancia de impulsar obras de gran impacto por encima de intervenciones aisladas promovidas por otros candidatos. Vinculado a la infraestructura vial, Zerón insistió en la necesidad de intervenciones en drenaje y bordos para reducir la vulnerabilidad ante eventos climáticos.

Propone realizar dragados periódicos y un mantenimiento sistemático de los bordos. “Hay que fortalecer las defensas y hacer el dragado prácticamente cada tres meses”, explicó, al señalar que estas acciones son clave para evitar las recurrentes inundaciones que afectan a comunidades enteras y provocan migración interna. Aclaró que la inversión necesaria para ejecutar estas obras supera la capacidad financiera actual del municipio, por lo que plantea combinar el presupuesto local que, según indicó, ronda los 700 millones de lempiras con apoyos del gobierno central y la gestión de financiamiento internacional cuando sea necesario. La hoja de ruta que propone incluye una planificación técnica y escalonada, la firma de convenios intermunicipales y un enfoque por fases que priorice las zonas de mayor impacto en la movilidad urbana y la reducción de riesgos.

Salud y servicios básicos: policlínicas y atención primaria

En materia de salud, Zerón enfatizó la falta de centros de atención médica y la urgencia de crear policlínicas regionales que ofrezcan servicios integrales, incluyendo consultas ambulatorias y cirugías menores. Recordó la alta demanda de medicamentos y el drama que viven muchas familias que no pueden costear tratamientos, por lo que propuso un plan de articulación entre recursos municipales y el apoyo del gobierno central para fortalecer la infraestructura sanitaria y garantizar personal médico suficiente en estas unidades. El candidato planteó además la apertura de policlínicas por sectores, con el objetivo de acercar los servicios de salud a la población y reducir los traslados hacia centros hospitalarios distantes. Esta propuesta se vincula con su diagnóstico sobre la pérdida de calidad de vida en el municipio:, si Choloma logra recuperar servicios básicos de salud accesibles, explicó, se aliviará la presión sobre los hospitales regionales y mejorará la percepción ciudadana sobre la gestión municipal. Zerón añadió que la inversión en salud debe ir acompañada de políticas preventivas y de atención comunitaria, con programas específicos dirigidos a madres, niños y adultos mayores. Para lograrlo, consideró fundamental fortalecer la gestión municipal y mejorar la coordinación con las instituciones nacionales de salud.

Empleo, inversión y modernización administrativa

La pérdida de empleos registrada en las últimas semanas fue uno de los temas centrales de la entrevista. Zerón mencionó como ejemplo la reciente salida de una empresa y el cierre de más de 1,100 puestos de trabajo, hechos que, según afirmó, reflejan el deterioro económico local. Frente a este panorama, su plan propone una estrategia basada en tres ejes principales: atraer inversión, formar capital humano y simplificar trámites administrativos. El candidato plantea la creación de una ventanilla única municipal para permisos y la digitalización de los procesos administrativos, con el fin de reducir tiempos y eliminar fricciones burocráticas que desincentivan la inversión. “Vamos a crear una ventanilla única”, señaló, al asegurar que una municipalidad moderna y eficiente incrementará la competitividad del municipio y atraerá maquilas, centros de servicios y pequeñas empresas. De forma complementaria, Zerón propone la implementación de una escuela de emprendedores, destinada a capacitar a los ciudadanos en habilidades técnicas, financieras y de gestión empresarial, fomentando así el autoempleo y la creación de nuevos negocios locales. Asimismo, propone la creación de un departamento de desarrollo económico y un centro local de conciliación y arbitraje que permita resolver conflictos empresariales sin recurrir a los tribunales, lo cual, según explicó, fortalecerá el clima de inversión y hará a Choloma más competitiva frente a otras ciudades del norte. El último eje de su propuesta se centra en la mejora de la infraestructura energética, con la instalación de nuevas subestaciones y el fortalecimiento de la red eléctrica para garantizar un suministro estable y confiable, evitando que las empresas se vean forzadas a trasladar sus operaciones a otros municipios.

Agua, desechos y transparencia en la gestión municipal

Zerón calificó la administración del recurso hídrico como un fracaso parcial y la alta morosidad ya que la ciudadanía no paga porque no percibe servicios. Sobre Aguas de Choloma, empresa mercantil donde la municipalidad tiene la mayoría accionaria propone reordenamiento institucional con auditorías y mayor control del consejo de administración.