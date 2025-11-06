Carlos Zerón promete obras de infraestructura y atraer inversión a Choloma

San Pedro Sula, Honduras.

El abogado Carlos Zerón, actual regidor y candidato a alcalde de Choloma por el Partido Nacional, será el invitado en la próxima edición de Hablemos de Política, el espacio de entrevistas transmitido por La Prensa, El Heraldo y GoTV.

Durante la conversación, Zerón presentará su visión sobre la situación actual del municipio y los principales retos que enfrenta la administración local, además de detallar sus planes de gestión en caso de llegar a la alcaldía. El aspirante nacionalista adelantó que sus prioridades se centran en la infraestructura vial, la atracción de inversiones y la recuperación del empleo.

Entre sus propuestas destaca la construcción de un puente a desnivel, una obra que según explica aliviaría la congestión en el bulevar principal y mejoraría la conectividad hacia Puerto Cortés, impulsando así el desarrollo industrial y comercial del municipio. Zerón también plantea la creación de una ventanilla única municipal para agilizar permisos de inversión, así como un plan de fortalecimiento energético que permita mejorar la competitividad de Choloma y atraer nuevas empresas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. En el espacio, el candidato reafirmará su respaldo al presidenciable nacionalista Nasry “Tito” Asfura, destacando la alineación entre su plan municipal y las propuestas nacionales del partido. El regidor subrayó que uno de los mayores desafíos de Choloma es el ordenamiento territorial, especialmente en sectores que carecen de planificación urbana y servicios básicos. En ese sentido, propone la elaboración de un plan maestro de desarrollo urbano, que integre soluciones habitacionales, expansión de servicios públicos y un programa de seguridad comunitaria con participación ciudadana.