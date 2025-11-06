Elecciones Honduras 2025: cómo puedes votar si vives en Atlanta

San Pedro Sula, Honduras.

El Consulado General de Honduras en Atlanta, Georgia, fue habilitado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) como uno de los 15 centros de votación en Estados Unidos para las elecciones generales del próximo 30 de noviembre. Más de 399 mil hondureños se encuentran habilitados en Estados Unidos para participar en los comicios en los que se elegirá al sucesor de la presidenta Xiomara Castro. Los hondureños residentes en Georgia deben verificar si se encuentran registrados en el consulado de Atlanta para ejercer el derecho al sufragio.

¿Qué documentos presentar para votar?

El día de las elecciones, los hondureños deberán presentar su Documento de Identidad Nacional (DNI) para votar y deberán estar inscritos en el padrón electoral. La sede consular informó que realizará la entrega de los DNI todos los sábados, del 18 de octubre al 29 de noviembre de 2025, en un horario de 9:00 a. m. a 12:00 m. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El consulado se encuentra ubicado en la suite 150 del 6735 Peachtree Industrial Blvd de Atlanta. Para más información, puede comunicarse al número 470-679-1285. Para verificar si su documento ya se encuentra disponible para retirar debe consultar el sitio https://entregadni.rnp.hn/dni/#/ ingresando su número de identidad.

Comicios