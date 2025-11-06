Xiomara Castro en la COP30: "Nuestros países son la reserva vital del oxígeno"

Belém, Brasil.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, participó este jueves en Belém, Brasil, en la Conferencia de las Partes (COP30), el encuentro anual más importante del mundo sobre cambio climático.

Castro dijo que el capitalismo se ha convertido en el "principal perturbador ambiental" y urgió a poner fin a sus "atrocidades" para proteger a la humanidad. ''Nuestros países del trópico somos la reserva vital del oxigeno que sostiene al mundo, sin embargo, seguimos siendo los más castigados por la desigualdad climática'', dijo Castro.

Advirtió que el cambio climático "no es un pronóstico, es una herida abierta que sangra en nuestros pueblos" y señaló que la "Tierra tiene derecho a vivir libre de abusos, explotación y violencia".

"En la COP-28, como presidenta de la Coalición de países con Bosques Tropicales, denuncié que 100 corporaciones generan el 71 % de las emisiones contaminantes, mientras el norte global, con apenas el 10 % de la población, produce más de la mitad de los gases que destruyen el clima", enfatizó.

Castro reiteró un paquete de siete propuestas presentada en la cumbre climática de Dubái, orientadas a que "la naturaleza y la vida humana sean reconocidas como bienes supremos universales".

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Entre las medidas figuran el cese inmediato de las guerras que "devastan el planeta", la condena del terrorismo en todas sus formas, que el "genocidio" contra el pueblo palestino en Gaza no quede impune, la erradicación del "lucro depredador" que destruye bosques, ríos y tierras ancestrales, y la reducción del "consumo irracional" de recursos por parte de las potencias industrializadas.

También propuso una iniciativa global para que acreedores y organismos internacionales permitan convertir parte de la deuda externa en inversiones para desarrollo ambiental y mitigación climática, el cumplimiento de los acuerdos de la Convención Mundial de los Océanos, con sanciones a la sobreexplotación y contaminación marina, y la inclusión de los delitos ambientales en la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.