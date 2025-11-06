  1. Inicio
Xiomara Castro y Lula da Silva fortalecen lazos de cooperación entre Honduras y Brasil

Los dos gobernantes "reafirmaron su compromiso con la acción climática justa y solidaria, destacando la urgencia de avanzar en políticas de transición energética"

  • 06 de noviembre de 2025 a las 06:36 -
  • Agencia EFE
Lula y Castro durante su encuentro en Belém, Brasil.

Belém, Brasil.

La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se reunieron este miércoles en Belém, en el marco de la COP30 para fortalecer los lazos de cooperación entre ambas naciones y abordar los principales desafíos regionales en materia ambiental, social y económica.

Así lo informó la Secretaría de Prensa de la Presidencia de Honduras, luego de la llegada de Castro a Brasil para participar en Belém en la cumbre de jefes de Estado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30).

Xiomara Castro ordena a las Fuerzas Armadas ponerse a disposición del CNE

Los dos gobernantes "reafirmaron su compromiso con la acción climática justa y solidaria, destacando la urgencia de avanzar en políticas de transición energética, protección de los bosques tropicales y apoyo a las comunidades más vulnerables frente a los efectos del cambio climático", indicó la sede del Ejecutivo hondureño en Tegucigalpa en un comunicado.

La mandataria hondureña subrayó la importancia de promover una agenda ambiental con justicia social con enfoque de derechos humanos, en la que los países de América Latina puedan actuar de manera conjunta para exigir responsabilidades y financiamiento climático a las naciones más industrializadas, añade la información oficial.

Señala además que Lula da Silva reiteró el liderazgo de Brasil en la defensa de la Amazonía y expresó su disposición de continuar trabajando de la mano con Honduras en iniciativas de cooperación técnica, transferencia de tecnologías, energía, infraestructura, conservación de biodiversidad, desarrollo sostenible y defensa.

Los presidentes coincidieron en la necesidad de impulsar proyectos de energía limpia y promover políticas que garanticen la soberanía alimentaria y la protección de los pueblos originarios.

Xiomara Castro promete comicios transparentes el 30 noviembre en Honduras

De igual forma reafirmaron su compromiso de seguir consolidando una alianza estratégica entre Honduras y Brasil, basada en la solidaridad, la justicia climática y la cooperación para el bienestar de los pueblos latinoamericanos.

Condecoración

Castro aprovechó la ocasión para condecorar a Lula da Silva con la Orden Francisco Morazán en el Grado de Gran Cruz, Placa de Oro, en reconocimiento a su destacada trayectoria política, su compromiso con la justicia social y su liderazgo en la defensa del medio ambiente y la integración latinoamericana.

La mandataria hondureña expresó que Lula da Silva "representa los valores de solidaridad, dignidad y lucha por la igualdad de los pueblos de América Latina, principios que inspiran el pensamiento y legado del general Francisco Morazán, prócer de la unión centroamericana".

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

