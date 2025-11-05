Presidenta Xiomara Castro inicia visita oficial a Brasil y esta será su agenda

Tegucigalpa, Honduras

Según la planificación oficial, la mandataria arribará en horas de la tarde a territorio brasileño y, tras su llegada, tendrá una reunión bilateral con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva .

La presidenta Xiomara Castro inició este 5 de noviembre una visita oficial a Brasil , donde desarrollará una agenda que incluye reuniones bilaterales y la participación de Honduras en los principales foros internacionales sobre medio ambiente.

Durante el encuentro se abordarán temas de interés común, entre ellos la cooperación política, económica y ambiental entre ambas naciones.

En el marco de esta visita, el Gobierno de Honduras tiene previsto otorgar un reconocimiento especial al presidente Lula da Silva como muestra del fortalecimiento de los lazos diplomáticos entre los dos países.

La agenda continuará el 6 de noviembre, cuando la presidenta Castro participe en la plenaria de la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático (COP30), que se celebra en la ciudad de Belém do Pará, al norte de Brasil.

En este foro internacional, la mandataria ofrecerá un discurso ante líderes mundiales, en el que expondrá los avances, desafíos y compromisos de Honduras frente al cambio climático.

Por su experiencia como presidenta de la Coalición de Países de Bosques Tropicales (2023–2025), se espera que destaque la necesidad de reforzar los mecanismos de cooperación para la protección de los bosques, la gestión sostenible de los recursos naturales y la reducción de emisiones de carbono.