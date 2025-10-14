  1. Inicio
  2. · Premium
  3. · Especiales
  4. · Elecciones Honduras 2025
  5. · Elecciones 2025

Elecciones Honduras 2025: consulados habilitados para votar en Estados Unidos

El CNE habilitó 15 Juntas Receptoras de Votos (JRV) en los consulados de Honduras en las principales ciudades de Estados Unidos

  • 14 de octubre de 2025 a las 00:00 -
  • Redacción y EFE
Elecciones Honduras 2025: consulados habilitados para votar en Estados Unidos

El consulado de Honduras en Houston, Texas, será uno de los centros de votación habilitados para las elecciones generales.

 Foto: Cortesía RRSS
San Pedro Sula, Honduras.

El Consejo Nacional Electoral de Honduras (CNE) confirmó la habilitación de 15 consulados como centros de votación en 12 ciudades de Estados Unidos para garantizar el voto de los hondureños residentes en ese país.

Casi 400,000 hondureños están registrados para votar en las elecciones generales del próximo 30 de noviembre, principalmente en ciudades como Los Ángeles, Nueva York y Houston.

Las sedes elegidas por las autoridades electorales se encuentran en las ciudades que concentran la mayor cantidad de migrantes hondureños en el país norteamericano.

Centros de votación

Los consulados habilitados en Estados Unidos se encuentran en las siguientes ciudades:

1. Atlanta, Georgia

2. Boston, Massachusetts

3. Charlotte, Carolina del Norte

4. Chicago, Illinois

5. Dallas, Texas

6. Houston, Texas

7. Los Ángeles, California

8. Miami, Florida

9. Nueva York, Nueva York

10. Nueva Orleans, Luisiana

11. San Francisco, California

12. Washington, D.C.

Contienda electoral

Más de 6.5 millones de hondureños están llamados a votar en las elecciones generales, un proceso marcado por un clima de descalificaciones, intolerancia y discursos de odio.

Los hondureños elegirán al presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldes, 128 diputados al Congreso Nacional y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano en estos comicios.

La persona que resulte electa sucederá a Xiomara Castro, cuyo mandato concluirá el 27 de enero de 2026.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción y EFE

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias