Elecciones Honduras 2025: consulados habilitados para votar en Estados Unidos

San Pedro Sula, Honduras.

El Consejo Nacional Electoral de Honduras (CNE) confirmó la habilitación de 15 consulados como centros de votación en 12 ciudades de Estados Unidos para garantizar el voto de los hondureños residentes en ese país.

Casi 400,000 hondureños están registrados para votar en las elecciones generales del próximo 30 de noviembre, principalmente en ciudades como Los Ángeles, Nueva York y Houston.

Las sedes elegidas por las autoridades electorales se encuentran en las ciudades que concentran la mayor cantidad de migrantes hondureños en el país norteamericano.