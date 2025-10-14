Elecciones Honduras 2025: consulados habilitados para votar en Estados Unidos

El Consejo Nacional Electoral de Honduras (CNE) confirmó la habilitación de 15 consulados como centros de votación en 12 ciudades de Estados Unidos para garantizar el voto de los hondureños residentes en ese país.
Casi 400,000 hondureños están registrados para votar en las elecciones generales del próximo 30 de noviembre, principalmente en ciudades como Los Ángeles, Nueva York y Houston.
Las sedes elegidas por las autoridades electorales se encuentran en las ciudades que concentran la mayor cantidad de migrantes hondureños en el país norteamericano.
Centros de votación
Los consulados habilitados en Estados Unidos se encuentran en las siguientes ciudades:
1. Atlanta, Georgia
2. Boston, Massachusetts
3. Charlotte, Carolina del Norte
4. Chicago, Illinois
5. Dallas, Texas
6. Houston, Texas
7. Los Ángeles, California
8. Miami, Florida
9. Nueva York, Nueva York
10. Nueva Orleans, Luisiana
11. San Francisco, California
12. Washington, D.C.
Contienda electoral
Más de 6.5 millones de hondureños están llamados a votar en las elecciones generales, un proceso marcado por un clima de descalificaciones, intolerancia y discursos de odio.
Los hondureños elegirán al presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldes, 128 diputados al Congreso Nacional y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano en estos comicios.
La persona que resulte electa sucederá a Xiomara Castro, cuyo mandato concluirá el 27 de enero de 2026.