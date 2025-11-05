CNE se queda sin empresa para el transporte de material electoral

El Consejo Nacional Electoral (CNE) enfrenta un nuevo desafío logístico para las elecciones generales de 2025 tras el rechazo definitivo de la empresa de transporte Unión Latin Cargo S.A. a la adjudicación del proceso de licitación destinado al traslado de material electoral, maletas, kits tecnológicos y otros insumos esenciales.
La decisión de la empresa fue comunicada formalmente este 5 de noviembre a través de un escrito legal, en el que expone las razones por las cuales rechaza la adjudicación y se retira del proceso.
Entre los principales motivos señalados se encuentra la solicitud de un pago parcial no menor al 50% del valor total del contrato al momento de la firma, un punto considerado no negociable por la empresa y que no fue acordado con el CNE.
Según la compañía, esto afecta la viabilidad financiera de ejecutar el servicio de manera segura y eficiente.
La empresa también señaló que la experiencia negativa en las elecciones primarias de marzo de 2025, donde se registraron retrasos en los pagos, pone en riesgo la ejecución del transporte para las elecciones generales. Esta situación representa una grave amenaza para los cronogramas logísticos y operativos establecidos por el CNE.
Otros argumentos del rechazo
De acuerdo con el comunicado, la falta de participación del gremio de transporte, pieza clave en la distribución nacional, podría comprometer la entrega oportuna del material electoral y la correcta ejecución de los comicios.
Asimismo, Unión Latin Cargo destacó que a la fecha se habían cumplido 20 días de atraso en la adjudicación y 5 días de retraso en el ingreso de las unidades estacionarias a las bodegas del INFOP-CLE, según el cronograma oficial publicado por el CNE.
El escrito enfatiza que la decisión de rechazar la adjudicación se toma para preservar la honorabilidad y credibilidad de la empresa, con más de 30 años de trayectoria en Honduras, y mantener la confianza de sus clientes, proveedores y ciudadanía en general.
Otro factor señalado fue que la publicación de la oferta, que según el cronograma oficial debía ocurrir el 30 de septiembre de 2025, se retrasó hasta el 4 de octubre de 2025, coincidiendo con el feriado nacional de la Semana Morazánica, lo que complicó la planificación logística.
La empresa también indicó que el cronograma carece de una fecha específica para el simulacro de transporte y distribución, una actividad clave para evaluar la eficiencia, seguridad y capacidad de respuesta en el traslado del material electoral.
En su comunicado, la compañía pidió que se tenga por rechazada definitivamente la adjudicación de la licitación, notificando al CNE y a la Unidad de Compras y Contrataciones Electorales (UCCE) de su decisión irrevocable.
Hasta el momento, el CNE no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los pasos a seguir, aunque la presión aumenta debido a la proximidad de los comicios generales 2025 y la importancia de asegurar un proceso electoral transparente y sin contratiempos logísticos.