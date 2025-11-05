CNE se queda sin empresa para el transporte de material electoral

Tegucigalpa, Honduras

El Consejo Nacional Electoral (CNE) enfrenta un nuevo desafío logístico para las elecciones generales de 2025 tras el rechazo definitivo de la empresa de transporte Unión Latin Cargo S.A. a la adjudicación del proceso de licitación destinado al traslado de material electoral, maletas, kits tecnológicos y otros insumos esenciales. La decisión de la empresa fue comunicada formalmente este 5 de noviembre a través de un escrito legal, en el que expone las razones por las cuales rechaza la adjudicación y se retira del proceso.

Entre los principales motivos señalados se encuentra la solicitud de un pago parcial no menor al 50% del valor total del contrato al momento de la firma, un punto considerado no negociable por la empresa y que no fue acordado con el CNE. Según la compañía, esto afecta la viabilidad financiera de ejecutar el servicio de manera segura y eficiente. La empresa también señaló que la experiencia negativa en las elecciones primarias de marzo de 2025, donde se registraron retrasos en los pagos, pone en riesgo la ejecución del transporte para las elecciones generales. Esta situación representa una grave amenaza para los cronogramas logísticos y operativos establecidos por el CNE.

Otros argumentos del rechazo