Marlon Ochoa respalda impresión inmediata de papeletas electorales

Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), manifestó este miércoles su respaldo para que el organismo proceda con la impresión de las papeletas electorales, luego de que se resolviera excluir a Jorge Cálix y Christhian Villalobos de las listas de candidatos.
En un documento oficial dirigido a la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, y a la consejera Cossette López, Ochoa expresó su voto a favor de continuar con el proceso electoral conforme a lo aprobado en la resolución unánime del CNE número 281-2025, correspondiente al Expediente 3290-2025.
“Me pronuncio a favor para que el CNE proceda a la impresión de las papeletas electorales respetando el contenido de la Resolución Unánime del CNE Número 281-2025 y el auto de fecha 1 de octubre de 2025 emitido sobre el Expediente 3290-2025”, expresó Ochoa en el documento.
El consejero también pidió que la Secretaría General del CNE comunique a los partidos políticos un plazo máximo hasta el mediodía de mañana para llenar las vacantes existentes en sus planillas. Una vez cumplido ese plazo, el CNE deberá proceder de inmediato con la impresión del material electoral, señaló.
La posición de Ochoa se da en medio de las polémicas institucionales entre el CNE y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), luego de que el primero declarara inaplicable un fallo del segundo que ordenaba la inscripción de Jorge Cálix como candidato liberal por Olancho.