Marlon Ochoa respalda impresión inmediata de papeletas electorales

Tegucigalpa, Honduras.

Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), manifestó este miércoles su respaldo para que el organismo proceda con la impresión de las papeletas electorales, luego de que se resolviera excluir a Jorge Cálix y Christhian Villalobos de las listas de candidatos.

En un documento oficial dirigido a la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, y a la consejera Cossette López, Ochoa expresó su voto a favor de continuar con el proceso electoral conforme a lo aprobado en la resolución unánime del CNE número 281-2025, correspondiente al Expediente 3290-2025.