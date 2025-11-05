Transportistas anuncian demanda contra el CNE por incumplimiento de pago

Tegucigalpa, Honduras.

Los transportistas que participaron en el traslado del material electoral durante las elecciones primarias del 9 de marzo informaron este miércoles que tomarán medidas legales contra el Consejo Nacional Electoral (CNE), debido al incumplimiento de falta de pago por los servicios prestados. El representante del sector, Óscar Aguilera, afirmó que la deuda del CNE ha provocado graves problemas económicos a los empresarios del transporte. Además, adelantó que dentro del proceso solicitarán el embargo de cuentas bancarias del CNE como medida para garantizar el pago.

Aguilera asistió junto a su abogado, Teodoro Bonilla, quien confirmó que ya está lista una demanda que será presentada ante los juzgados. Según explicó, el reclamo asciende a 150 millones de lempiras, monto que incluye daños, perjuicios, intereses y honorarios profesionales. "Ya tenemos preparada la demanda para presentarla en los juzgados de lo contencioso administrativo por una suma de 150 millones de lempiras por daños, perjuicios, intereses y honorarios profesionales", aseguró. El abogado señaló que el CNE no cumplió el acuerdo de conciliación firmado el 11 de octubre, lo que motivó la decisión de acudir a los tribunales. "No vamos a entrar en un nuevo proceso con esta incertidumbre. Vienen acciones fuertes porque contamos con el respaldo de todas las organizaciones del transporte a nivel nacional", declaró.