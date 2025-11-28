¿Dónde denunciar violaciones a la libertad de prensa y derechos humanos en elecciones?

San Pedro Sula, Honduras

ASOPODEHU y JOPRODEH habilitaron este viernes la Mesa de Denuncias por Violaciones a la Libertad de Prensa, Libertad de Expresión y Otros Derechos Humanos para atender abusos relacionados con las elecciones generales de Honduras el próximo 30 de noviembre de 2025. El mecanismo comenzó a operar este 28 de noviembre y atenderá denuncias antes, durante y después de los comicios. Las organizaciones solicitaron a las instituciones del Estado respuesta inmediata ante cualquier vulneración a derechos fundamentales.

¿Cómo realizar su denuncia?

El número habilitado para reportar casos es el 9556-0218 y estará disponible las 24 horas. Además, periodistas, comunicadores sociales y personas defensoras de derechos humanos pueden acudir a ASOPODEHU y JOPRODEH si consideran que han sido afectadas.

En Tegucigalpa funcionará un Centro de Operaciones en un hotel capitalino con personal de ambas organizaciones y misiones internacionales.

