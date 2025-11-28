¿Dónde denunciar violaciones a la libertad de prensa y derechos humanos en elecciones?

San Pedro Sula, Honduras
ASOPODEHU y JOPRODEH habilitaron este viernes la Mesa de Denuncias por Violaciones a la Libertad de Prensa, Libertad de Expresión y Otros Derechos Humanos para atender abusos relacionados con las elecciones generales de Honduras el próximo 30 de noviembre de 2025.
El mecanismo comenzó a operar este 28 de noviembre y atenderá denuncias antes, durante y después de los comicios.
Las organizaciones solicitaron a las instituciones del Estado respuesta inmediata ante cualquier vulneración a derechos fundamentales.
¿Cómo realizar su denuncia?
El número habilitado para reportar casos es el 9556-0218 y estará disponible las 24 horas.
Además, periodistas, comunicadores sociales y personas defensoras de derechos humanos pueden acudir a ASOPODEHU y JOPRODEH si consideran que han sido afectadas.
En Tegucigalpa funcionará un Centro de Operaciones en un hotel capitalino con personal de ambas organizaciones y misiones internacionales.
Ambiente en Honduras
Más de seis millones de hondureños podrán votar en las elecciones generales del domingo, en las que se han planteado dudas sobre una correcta distribución del material electoral y reclaman que las Fuerzas Armadas no se inmiscuyan en el escrutinio o que no haya violencia, como ocurrió en los comicios de 2017.
Por mandato de la Constitución, las Fuerzas Armadas son una institución permanente, profesional, apolítica, obediente y no deliberante, pero en el actual proceso electoral han tenido una actitud de injerencia, algo que ha generado incertidumbre y desencadenado las críticas de observadores de la comunidad internacional.
El jefe del Estado Mayor Conjunto del instituto castrense, Roosevelt Hernández, le ha pedido a los consejeros del CNE que, el día de las votaciones, le entreguen una copia del acta con los resultados de la fórmula presidencial, algo inédito. La petición de Hernández fue calificada como "injerencia" por la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall.