Precio del dólar en Honduras este martes 28 de julio: así amaneció el tipo de cambio

Cortés, Honduras.

El precio del dólar estadounidense registró este martes 28 de julio un nuevo ajuste al alza frente al lempira, según el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

Para esta jornada, el precio de compra del dólar fue fijado en 26.7885 lempiras, mientras que el precio de venta se ubicó en 26.9224 lempiras, reflejando un leve incremento en la cotización de la divisa estadounidense respecto a la jornada anterior.

El tipo de cambio oficial es utilizado como referencia para diversas operaciones financieras y comerciales en el país, incluyendo transacciones bancarias, importaciones, exportaciones y pagos vinculados al comercio internacional.

Las variaciones diarias del dólar responden a distintos factores del mercado cambiario, entre ellos la oferta y demanda de divisas, así como las condiciones económicas nacionales e internacionales.

El Banco Central de Honduras actualiza diariamente el tipo de cambio de referencia con base en el comportamiento del mercado, por lo que recomienda a la población y al sector empresarial consultar los valores oficiales antes de realizar operaciones en moneda extranjera.

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Etiqueta de transparencia: Contenido generado con inteligencia artificial y aprobado por un periodista, a partir de los datos disponibles en el portal del Banco Central de Honduras (BCH).