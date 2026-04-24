Lanzan plataforma para proteger a usuarios de bitcoin ante el auge del fraude digital

En respuesta al crecimiento acelerado del fraude digital en la región, el centro educativo AmityAge, presentó el AmityAge Club, un entorno cerrado diseñado para proteger a sus miembros frente a ataques de ingeniería social mediante formación técnica especializada y acompañamiento en situaciones críticas.
El centro educativo está ubicado en Próspera Zede en la isla de Roatán, zona especial que desarrolla Honduras Próspera Inc, y fue el primer centro de bitcoin en Honduras.
La iniciativa surge en un contexto donde el fraude ha evolucionado hacia modelos más sofisticados, señala un comunicado de AmityAge Academy.
De acuerdo con alertas recientes de organismos internacionales como Interpol, se ha identificado una creciente industrialización del fraude, impulsada por el uso de herramientas de inteligencia artificial que permiten automatizar la identificación y el ataque a potenciales víctimas.
En Centroamérica, este fenómeno ha incrementado significativamente el nivel de riesgo para usuarios que operan con bitcoin, particularmente aquellos que no cuentan con acceso a asesoría técnica confiable o mecanismos de prevención actualizados. A diferencia de otros sistemas financieros, las transacciones en la red Bitcoin son irreversibles, lo que convierte la prevención en el principal mecanismo de protección.
“El desafío no es solo tecnológico, es educativo. Hoy más que nunca, los usuarios necesitan entender cómo operan estas amenazas y contar con respaldo en momentos críticos”, destacan desde AmityAge.
El AmityAge Club busca responder a esta necesidad a través de dos pilares clave:
● Formación técnica continua, enfocada en identificar y evitar ataques de ingeniería social.
● Línea directa de emergencia, diseñada para brindar asistencia inmediata en casos de riesgo o incidentes en curso.
Para Honduras Próspera Inc, este tipo de iniciativas refuerza el papel del ecosistema como un espacio donde no solo se desarrollan soluciones innovadoras, sino también se construyen capacidades para enfrentar los desafíos de una economía cada vez más digital.
Con este lanzamiento, AmityAge se posiciona como un actor relevante en la educación y protección de usuarios en entornos digitales de alta complejidad, marcando un paso importante hacia la creación de comunidades más seguras y preparadas frente a las nuevas dinámicas del fraude global.