Lanzan plataforma para proteger a usuarios de bitcoin ante el auge del fraude digital

Honduras

En respuesta al crecimiento acelerado del fraude digital en la región, el centro educativo AmityAge, presentó el AmityAge Club, un entorno cerrado diseñado para proteger a sus miembros frente a ataques de ingeniería social mediante formación técnica especializada y acompañamiento en situaciones críticas.

El centro educativo está ubicado en Próspera Zede en la isla de Roatán, zona especial que desarrolla Honduras Próspera Inc, y fue el primer centro de bitcoin en Honduras.

La iniciativa surge en un contexto donde el fraude ha evolucionado hacia modelos más sofisticados, señala un comunicado de AmityAge Academy.

De acuerdo con alertas recientes de organismos internacionales como Interpol, se ha identificado una creciente industrialización del fraude, impulsada por el uso de herramientas de inteligencia artificial que permiten automatizar la identificación y el ataque a potenciales víctimas.