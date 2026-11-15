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La Sub-17 de Honduras derrotó a China y cierra su preparación previo al Mundial

La Mini H ahora se alista para el Mundial Sub-17 que inicia esta semana.

La Sub-17 de Honduras derrotó a China y cierra su preparación previo al Mundial
Catar.

La Selección Sub-17 de Honduras concluyó este domingo su etapa de fogueos internacionales con una importante victoria ante China (1-2), en un compromiso disputado en el Estadio Al-Gharafa de Qatar.

El equipo dirigido por Merling Paz mostró carácter en su último ensayo antes del pitazo inicial del Mundial Sub-17 de la FIFA Qatar 2026, que empieza a partir del 19 de noviembre y se jugará hasta el 13 de diciembre.

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El encuentro arrancó con intensidad y orden defensivo por parte de ambos equipos, lo que mantuvo el marcador intacto durante los primeros 45 minutos. Al descanso, el empate sin goles reflejaba un duelo muy disputado, donde la 'Mini H' supo neutralizar las ofensivas del conjunto asiático mientras ajustaban sus líneas.

Sin embargo, el combinado catracho logró inclinar la balanza a su favor con los tantos de Yago Matute (65’) y Eduardo Romero (70’) para el definitivo 1-2.

Con este resultado, la Sub-17 suma confianza en el plano colectivo y reafirma la capacidad de reacción del grupo frente a rivales de alta exigencia internacional.

Este triunfo corona una gira de aclimatación invicta para Honduras en suelo catarí. Apenas el pasado jueves, la Bicolor dejó buenas sensaciones al empatar 2-2 en el tiempo reglamentario frente a la anfitriona Qatar para luego imponerse 4-3 en la definición por penales.

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Los dos encuentros amistosos han permitido al cuerpo técnico evaluar variantes y consolidar la idea de juego de cara a la séptima participación histórica de Honduras en una cita mundialista de esta categoría.

Con la motivación al tope tras vencer a China, la escuadra catracha enfocará ahora toda su atención en el exigente Grupo L del torneo.

El debut oficial de Honduras está programado para el próximo sábado contra Serbia, antes de medirse frente a Colombia el martes 24 y cerrar la fase de grupos con Japón el viernes 27.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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