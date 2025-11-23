Real España con malas noticias: lo pierde y este es el tiempo de baja

San Pedro Sula, Honduras.

Dixon Ramírez no atraviesa el mejor momento de su carrera. Después de brillar con la Selección de Honduras en la Copa Oro 2025, el talentoso extremo del Real España vive un duro capítulo debido a una complicada lesión en su rodilla derecha.

El futbolista dejó de jugar el pasado 25 de agosto, aunque logró reaparecer el 22 de septiembre en el duelo ante Lobos UPNFM, donde incluso anotó un gol para cerrar la primera vuelta del Apertura 2025. Ese regreso ilusionó tanto al club como a la afición.

Su evolución parecía positiva y, de hecho, Reinaldo Rueda lo convocó para los partidos de Eliminatoria de octubre frente a Costa Rica y Haití. Sin embargo, Ramírez terminó siendo dado de baja al presentar una recaída en la misma rodilla, situación que lo dejó fuera de ambos encuentros.