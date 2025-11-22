Victoria vs Génesis PN, EN VIVO hoy en Liga Nacional: hora y dónde ver

La Cieba, Honduras.

El Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional continúa su marcha con mucha intensidad, emociones y duelos clave en la recta final de la fase regular.

Cada jornada comienza a definir el futuro de los clubes, y la número 18 no será la excepción, presentando partidos que podrían influir directamente en la tabla de posiciones.

Uno de esos enfrentamientos tendrá lugar en La Ceiba, donde el Victoria recibirá a Génesis PN en un choque que promete dinamismo y urgencia por parte de ambas escuadras.