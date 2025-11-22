Victoria vs Génesis PN, EN VIVO hoy en Liga Nacional: hora y dónde ver

El Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional continúa su marcha con mucha intensidad, emociones y duelos clave en la recta final de la fase regular.
Cada jornada comienza a definir el futuro de los clubes, y la número 18 no será la excepción, presentando partidos que podrían influir directamente en la tabla de posiciones.
Uno de esos enfrentamientos tendrá lugar en La Ceiba, donde el Victoria recibirá a Génesis PN en un choque que promete dinamismo y urgencia por parte de ambas escuadras.
Génesis PN llega motivado y con hambre de seguir escalando en la tabla. Por su parte, el Victoria, bajo el mando de Jhon Jairo López, vive un torneo complicado y se encuentra presionado por sumar de a tres.
Ambos clubes saben que este partido podría ser determinante en sus aspiraciones, tanto para alejarse de la parte baja como para mantenerse en la pelea por un puesto más cómodo de cara al cierre del torneo.
El juego tendrá un horario de comienzo a las 7:30 pm, hora de Honduras. Será transmitida por Deportes TVC y podrá seguir minuto a minuto en DIARIO La Prensa.