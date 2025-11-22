UPNFM vs Juticalpa, EN VIVO hoy en Liga Nacional: hora y dónde ver

El Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional continúa avanzando en su fase decisiva y cada jornada ofrece duelos determinantes para las aspiraciones de los clubes.
En esta ocasión, Lobos UPNFM y Juticalpa protagonizan uno de los enfrentamientos más atractivos de la fecha 18, un choque directo entre rivales que buscan mantenerse en la pelea por puestos intermedios de la tabla .
MEJORES INCIDENCIS DEL PARTIDO
LA PREVIA
Los universitarios llegan motivados tras una campaña en la que han logrado mantener la constancia, especialmente en casa, donde suelen hacerse fuertes. Con 21 unidades y ubicadas en la séptima posición, los Lobos están conscientes de que un triunfo podría darles un respiro importante y, a la vez, acercarlos a sus objetivos de cerrar el torneo en zona competitiva de clasificación.
Por su parte, Juticalpa enfrenta este encuentro con la urgencia de sumar. El equipo canechero, que marcha octavo con 20 puntos, necesita hacerse con la victoria para no perder terreno en una tabla apretada.
Cada punto comienza a valer el doble en esta recta final, por lo que el margen de error ya no existe. La UPNFM buscará aprovechar su localía, mientras que Juticalpa intentará dar la sorpresa y escalar posiciones en la clasificación.
HORA Y DÓNDE VER EL UPNFM VS JUTICALPA
El juego tendrá un horario de comienzo a las 5:15 pm, hora de Honduras. Será transmitida por Deportes TVC y podrá seguir minuto a minuto en DIARIO La Prensa.