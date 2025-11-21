Portero del Choloma protagoniza 'el oso del año' y regala gol a Erick Puerto

Choloma, Honduras.

El estadio Rubén Deras de Choloma vivió uno de los osos del año en la Liga Nacional de Honduras. El portero de los maquileros Jeison Truque cometió un horrible blooper en el partido ante Platense y que dará la vuelta al mundo del fútbol.

Los escualos se pusieron adelante en el marcador en el minuto 4' con anotación de Erick Puerto, quien venía de estar con la Selección de Honduras, tras una gran jugada colectiva del equipo porteño que terminó cerrando el goleador del Platense.

Más allá de que Puerto sea un gran goleador, este viernes se ha encontrado con el tanto más fácil de toda su carrera luego de un error garrafal de Jeison Truque, portero colombiano del CD Choloma.

En el minuto 23', Carlos Pérez mandó un balón al espacio desde su cancha, Puerto corrió, sin embargo, todo parecía bajo control para el porteño de Choloma, pero en su retroceso se resbaló y la pelota se le terminó resbalando de las manos.