Presidente del Platense revela las ofertas que tiene por Erick "Yío" Puerto

Puerto Cortés, Honduras.

El presidente del Platense, Cristian Andrés, confirmó que Erick “Yío” Puerto se ha convertido en uno de los futbolistas más buscados del club, luego de recibir un importante número de llamadas del extranjero interesándose por su situación. Para el directivo, este movimiento refleja el crecimiento deportivo del jugador y el impacto que ha generado su desempeño reciente.

Andrés detalló que la cantidad de consultas ha sido inusual para un futbolista de la institución, dejando claro que el interés es real y proviene mayormente de otros mercados. "En efecto, he recibido alrededor de 10 llamadas de equipos en su mayoría del extranjero, o de otros países mejor dicho", explicó el dirigente al confirmar la noticia que ya comenzaba a circular entre representantes y clubes.

El presidente también subrayó que Platense está completamente abierto a facilitar la salida del jugador si surge una oportunidad adecuada. Para el club, impulsar la carrera de sus talentos es una prioridad, y así lo reiteró al expresar que el deseo es que Puerto pueda dar un salto internacional.