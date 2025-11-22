Real Sociedad vs Estrella Roja, EN VIVO: Hora y dónde ver la final del Ascenso

Tocoa, Honduras.

¡Se viene la batalla! La Liga de Ascenso de Honduras está en su etapa final y este sábado 22 de noviembre se definirá al campeón del Torneo Apertura 2025. Real Sociedad de Tocoa recibe al Estrella Roja de Danlí en la gran final de vuelta de la Segunda División.

Los Aceiteros quieren dar el primer gran paso para retornar a Primera, sin embargo, vienen de atrás luego de caer en la ida ante el modesto equipo. La ventaja es mínima, pero no tendrá una tarea sencilla, ante un club que quiere dar el batacazo por el título.

Y es que, Estrella Roja pegó primero en la final luego de su 1-0 en el Estadio Marcelo Tinoco. Los de Danlí lo ganaron con un tanto de penal tras una mano dentro del área y Aaron Barrios, exdelantero del Motagua, terminó convirtiendo y dándole el triunfo a su equipo.