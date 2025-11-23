Olimpia vs Marathón, EN VIVO hoy en Liga: ¡Hora y dónde ver el clásico!

Tegucigalpa, Honduras.

¡Por el liderato! Olimpia y Marathón se vuelven a ver las caras y este domingo 23 de noviembre miden sus fuerzas en la lucha por quedarse con la primera plaza del Apertura 2025. Los Albos reciben a los verdolagas en el Nacional en el duelo correspondiente a la jornada 18 del Torneo.

El equipo de Eduardo Espinel regresa a la acción luego del parón por la fecha FIFA, haciendo borrón y cuenta nueva luego de la histórica goleada sufrida ante el Génesis PN. En aquel 8 de noviembre, los leones fueron heridos de la forma más cruel, con un 6-2 en su contra; ahora buscarán reponerse ante un Monstruo Verde que llega con sed de recuperar la cima.

Los dirigidos por Pablo Lavallén escoltan al Olimpia en la carrera por el podio, sin embargo, esta tarde-noche tienen en sus manos el escalar a la primera plaza, aunque la batalla no es fácil fuera de su guarida.