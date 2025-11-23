Olimpia vs Marathón, EN VIVO hoy en Liga: ¡Hora y dónde ver el clásico!

¡Por el liderato! Olimpia y Marathón se vuelven a ver las caras y este domingo 23 de noviembre miden sus fuerzas en la lucha por quedarse con la primera plaza del Apertura 2025. Los Albos reciben a los verdolagas en el Nacional en el duelo correspondiente a la jornada 18 del Torneo.
El equipo de Eduardo Espinel regresa a la acción luego del parón por la fecha FIFA, haciendo borrón y cuenta nueva luego de la histórica goleada sufrida ante el Génesis PN. En aquel 8 de noviembre, los leones fueron heridos de la forma más cruel, con un 6-2 en su contra; ahora buscarán reponerse ante un Monstruo Verde que llega con sed de recuperar la cima.
Los dirigidos por Pablo Lavallén escoltan al Olimpia en la carrera por el podio, sin embargo, esta tarde-noche tienen en sus manos el escalar a la primera plaza, aunque la batalla no es fácil fuera de su guarida.
El Estadio Nacional Chelato Uclés se viste de gala para recibir el esperado clásico. Cabe recordar que en la primera vuelta, el Marathón doblegó al Olimpia (2-0) en San Pedro Sula el pasado 30 de agosto.
¿Cómo llegan Olimpia vs Marathón para el clásico?
El último partido de los Albos fue la goleada ante el Génesis PN (6-2). Tras esa humillante derrota, el uruguayo Eduardo Espinel presentó su renuncia: "Le acabo de decir a los muchachos que renuncio, no sigo más en Olimpia porque tiene que haber un responsable y ese soy yo. Por dignidad no puedo soportar una derrota", expresó el estratega. Días después, tras la reunión con la institución, se determinó que el entrenador se mantendría en el banquillo del equipo.
Antes de esa turbulencia vivida en el "Rey de Copas", Marathón había derrotado al Platense por la mínima y por lo tanto, aprovechó la derrota del Olimpia para acortar distancias en la cima de la tabla de posiciones. Los leones lideran con 37 puntos y los verdolagas se encuentran en el segundo puesto con 36.
HORA Y DÓNDE VER OLIMPIA VS MARATHÓN
El clásico entre Olimpia vs Marathón comienza a partir de las 5:15 PM en el Estadio Nacional Chelato Uclés. El juego se podrá sintonizar por la web en www.laprensa.hn y en televisión por medio del canal de Deportes TVC.