Marathón baja a Olimpia y es nuevo líder: tabla de posiciones Liga Nacional

Casi todo está dicho. El Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras concluyó en su jornada 21 y fue con un triunfo categórico de 2-0 de Marathón sobre los Lobos de la UPNFM en el estadio Yankel Rosenthal.
Con ese triunfo verdolaga, el equipo de Pablo Lavallén llegó a 42 puntos en el campeonato y con ello supera los 41 que ostenta el Olimpia, solamente que el monstruo verde descansa en la última jornada y los albos juegan ante Victoria, por lo que el triunfo es imperioso.
El miércoles tuvo el duelo donde Génesis PN y Juticalpa FC se enfrentaron terminando empatados 2-2 en la ciudad de La Paz, luego, en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas se enfrentaron Olancho FC y el Olimpia, que protagonizaron un duelo con muchos goles, todo terminó 2-2.
El León comenzó ganando, pero luego los Potros remontaron el asunto en las pampas olanchanas. Y en el tramo final el Olimpia logró la igualdad.
En el tercer peldaño está Motagua que fue vapuleada por el Platense 4-0 el pasado martes y con ello se quedó en esa posición, mientras que el escualo ascendió al cuarto lugar ya clasificado.
Real España con 28 unidades también está clasificado en el quinto peldaño únicamente esperando el último club que tome acceso a las triangulares del certamen hondureño que será justamente el UPNFM y Olancho FC, que juegan contra Real España y Choloma en la última jornada, respectivamente.