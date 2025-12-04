Marathón baja a Olimpia y es nuevo líder: tabla de posiciones Liga Nacional

San Pedro Sula, Honduras.

Casi todo está dicho. El Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras concluyó en su jornada 21 y fue con un triunfo categórico de 2-0 de Marathón sobre los Lobos de la UPNFM en el estadio Yankel Rosenthal.

Con ese triunfo verdolaga, el equipo de Pablo Lavallén llegó a 42 puntos en el campeonato y con ello supera los 41 que ostenta el Olimpia, solamente que el monstruo verde descansa en la última jornada y los albos juegan ante Victoria, por lo que el triunfo es imperioso.

El miércoles tuvo el duelo donde Génesis PN y Juticalpa FC se enfrentaron terminando empatados 2-2 en la ciudad de La Paz, luego, en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas se enfrentaron Olancho FC y el Olimpia, que protagonizaron un duelo con muchos goles, todo terminó 2-2.

El León comenzó ganando, pero luego los Potros remontaron el asunto en las pampas olanchanas. Y en el tramo final el Olimpia logró la igualdad.

En el tercer peldaño está Motagua que fue vapuleada por el Platense 4-0 el pasado martes y con ello se quedó en esa posición, mientras que el escualo ascendió al cuarto lugar ya clasificado.

Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

Real España con 28 unidades también está clasificado en el quinto peldaño únicamente esperando el último club que tome acceso a las triangulares del certamen hondureño que será justamente el UPNFM y Olancho FC, que juegan contra Real España y Choloma en la última jornada, respectivamente.