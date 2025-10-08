Muere hijo recién nacido del futbolista hondureño Dixon Ramírez del Real España

San Pedro Sula, Honduras.

Dixon Ramírez, futbolista del Real España y de la Selección Nacional de Honduras, sufrió una terrible noticia tras confirmarse el fallecimiento de uno de sus hijos, según se conoció en las últimas horas.

La trágica información fue difundida a través de redes sociales, acompañada de una imagen en la que se observa al futbolista hondureño profundamente afectado y recargado sobre el ataúd que contiene el cuerpo sin vida de su pequeño hijo, quien tenía apenas 37 días de nacido.

Hasta el momento, ni el jugador ni sus familiares han brindado declaraciones públicas sobre las causas que habrían provocado el fallecimiento del menor, por lo que se desconoce si se trató de un problema de salud o una complicación repentina.

Esta pérdida irreparable llega para Dixon Ramírez en uno de los momentos más difíciles de su carrera. Hace apenas unos días, el delantero tuvo que bajarse de la convocatoria de la Selección de Honduras para los compromisos de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf ante Costa Rica y Haití.