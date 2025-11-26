Platense vs Olancho FC, EN VIVO hoy en Liga Nacional: hora y dónde ver

Puerto Cortés, Honduras.

El Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras continúa avanzando y, con él, crece la emoción en la recta final de las vueltas regulares. Cada jornada se vuelve crucial para los equipos que buscan asegurar su presencia en la fase de clasificación, y la fecha 20 no será la excepción.

El Olancho FC llega a este compromiso con la motivación de seguir escalando posiciones en la tabla. Los “Potros” suman 23 unidades y se mantienen firmes en la lucha por un cupo entre los clasificados.

En esta ocasión, Platense y Olancho FC protagonizarán uno de los duelos más llamativos, con ambos clubes necesitados de puntos y obligados a dar su máximo sobre el terreno de juego.

Por su parte, Platense afronta este partido con la urgencia de salir de la séptima posición. El equipo dirigido por Raúl Cáceres ha mostrado mejoría en su nivel de juego, pero los resultados todavía no le permiten respirar con tranquilidad.

Una victoria ante Olancho FC podría catapultarlos a zona de clasificación, alcanzando 25 puntos y cambiando por completo su panorama de cara al cierre de la fase regular.

Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

El Apertura 2025 está llegando a su punto más caliente y cada jornada podría definir el destino de varios equipos. La tabla se mantiene apretada y cualquier tropiezo puede costar caro.

El juego tendrá un horario de comienzo a las 3:00 pm, hora de Honduras. Será transmitido por Deportes TVC y se podrá seguir minuto a minuto en DIARIO La Prensa.