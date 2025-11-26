Crisis en Victoria: otros dos futbolistas se van del club por este motivo

La Ceiba, Honduras.

La crisis en el Victoria continúa profundizándose y en las últimas horas LA PRENSA confirmó una nueva desbandada dentro del plantel jaibo. Walter “Colocho” Martínez y Wisdom Quayé abandonaron la concentración del equipo luego de recibir reiteradas promesas de pago que, según denunciaron, nunca fueron cumplidas. La situación vuelve a exponer el grave momento institucional que atraviesa el club ceibeño.

Ambos futbolistas tomaron la decisión de marcharse tras semanas de incertidumbre económica y falta de respuestas claras por parte de la dirigencia. Su salida deja al equipo aún más debilitado de cara al compromiso de este miércoles, ya que el cuadro jaibo deberá viajar sin ellos en la madrugada rumbo a Olancho para enfrentar al Juticalpa FC.

La situación ha alcanzado niveles que muchos califican como un hecho sin precedentes en la historia del Victoria. Lo que ocurre actualmente con la institución es catalogado como una calamidad extrema, especialmente considerando el prestigio que el club ha tenido durante décadas como uno de los semilleros más importantes del fútbol hondureño.