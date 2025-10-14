Piojo Herrera responde a ‘Fantasma’ Figueroa y es contundente tras el triunfo

San José, Costa Rica.

La Selección de Costa Rica consiguió un vital triunfo sobre Nicaragua (4-1) y se mete de lleno en la pelea en busca del pase directo al Mundial 2026. Los dirigidos por Miguel 'Piojo' Herrera alcanzaron los 6 puntos y mandaron al último lugar a los Nicas con 2 unidades. El estratega mexicano, en conferencia de prensa luego de la goleada, valoró el trabajo de su equipo, pero ahora se mentaliza en los ultimos dos juegos de noviembre en donde intentarán conseguir el primer lugar y evitar el repechaje para asistir a la Copa del Mundo. "Nosotros estamos trabajando, no hemos logrado nada, es una victoria nada más", dijo el "Piojo" Herrera en conferencia de prensa luego de golear a Nicaragua en la jornada 4 de la fase final de las Eliminatorias. Sin embargo, es una victoria que "nos da la posibilidad de seguir en el camino, de aspirar a lo que queremos lograr".

A falta de dos jornadas, Honduras lidera el Grupo C con 8 puntos, seguido de Costa Rica con 6, Haití con 5 y Nicaragua con 1. El estratega costarricense consideró "justo el resultado" porque su equipo "pasó por encima" de su rival con un "buen trabajo" basado en el orden. "Me gustó mucho el orden, lo que el equipo transmitió dentro de la cancha, seguridad, aplomo, sabiendo lo que teníamos que hacer" y aseguró que "hay muchas cosas que mejorar" en el equipo, aunque afirmó que la selección ha mejorado "muchísimo" en comparación a las primeras dos fechas. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. Costa Rica comenzó ganando, pero fue sorprendido por el rápido empate de Nicaragua en el primer tiempo: "Nos equivocamos en la jugada del gol de ellos, pero no bajamos los brazos y vamos a buscar el partido", dijo Miguel Herrera.

Respuesta al Fantasma Figueroa y sus declaraciones