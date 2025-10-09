Reacción del "Piojo" Herrera tras el Honduras vs Costa Rica: ¿Satisfecho?

San Pedro Sula, Honduras.

"La tuvimos, pero desafortunadamente no entró, pero el empate no es malo , no ayuda a fortalecer el equipo en la parte anímica. Hoy fue un trabajo bueno de los muchachos", comenzó diciendo Piojo Herrera en rueda de prensa.

Miguel Herrera, técnico mexicano al frente de la tricolor se mostró muy satisfecho con el empate 0-0 que lograron ante la selección nacional de Honduras .

La selección de Costa Rica logró salvar un punto en su visita al estadio Morazán de San Pedro Sula y los deja con aspiraciones de seguir en la pelea por un boleto al Mundial de United 2026.

También destacó la labor de sus muchachos. "Trabajamos bien en la semana Murillo y Galo nos dieron un buen sostén y creo que hicimos un buen partido, no sufrimos. Ellos en la desesperación comenzaron a patear de lejos. Pudimos sacar un mejor resultado".

Sobre las matemáticas del grupo tras la victoria de Haití ante Nicaragua: "Sigo sosteniendo que dependiendo de lo que nosotros hagamos ahora, estamos obligados a sacar resultados por los puntos que regalamos y el lunes debemos ganar para seguir en le pelea con Honduras y Haití".

Al momento de ser consultado por el llamado y el rendimiento de Kendal Watson: "Me encantó como jugó, pero todos la coberturas de Gamboa y los tres laterales hicieron bien, Keylor y hoy lo demostró Waston. Los jóvenes deben ir aprendiendo a tomar el liderazgo. Me hubiera gustado sacar los tres puntos, pero así es el fútbol".

Miguel Herrera también dio mérito a la labor de Honduras. "Ellos tienen jugadores de buen manejo de pelota, pero creo que los maniatamos a tener la pelota en su propia cancha, más adelante el equipo se portó bien y aprovechamos espacios cuando nos lo daban".

Y agregó. "Tácticamente creo que el equipo hizo un buen trabajo, en la semana lo hicimos para hacerlo, pero si hubiéramos anotado el gol creo que sí dijera que les ganamos lo táctico".

Herrera considera que les faltó el gol: "Ofensivamente no porque veníamos haciendo goles y hay que esperar lo que sigue".