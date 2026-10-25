Mbappé habla tras la victoria frente a Barça: "Veníamos con esta mentalidad"

Barcelona, España.

El francés Kylian Mbappé, autor de los dos goles en el triunfo del Real Madrid ante el Barcelona (1-2), dijo que la de este domingo fue "una victoria de equipo" y se mostró feliz por haber alcanzado los cien tantos con la camiseta blanca.

"Es una victoria de equipo. El protagonista del partido es el equipo y el grupo, porque sabíamos que teníamos que hacer un partido de hombres, pero también un partido de equipo. Nos preparamos bien en los últimos partidos porque ganamos y jugamos bien", dijo en declaraciones a Real Madrid TV.

"Veníamos con buena mentalidad y hoy hemos sacado todo lo que tenemos. Hemos tenido un momento difícil en el partido y otro que dominamos. Al final, ganar y estar todavía en la Liga es algo muy importante para nosotros, pero hay que seguir. Sabemos que es un gran partido, pero cuenta como tres puntos y hay que obtener muchos para ganar la Liga", agregó.